Na gimnaziji s pomočjo Krke prenovili kemijski laboratorij

5.9.2019 | 14:15

Dijaki so pred gosti, na sliki Zvone Simončič, izvedli eksperiment slonja zobna pasta. (Foto: Andrej Križ, Krka)

Z dijakoma 3.d Jernejem in Janom je z veseljem poklepetal tudi prof. dr. Miha Japelj. (Foto: M. M.)

Zahvaljujoč Krki in ostalim donatorjem ima Gimnazija Novo mesto sodobnejši laboratorij in kabinet za kemijo. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Tovarna zdravil Krka je Gimnaziji Novo mesto pomagala pri prenovi prostorov za pouk kemije, ki bo tako lahko potekal v varnejšem in prijaznejšem okolju za dijake, profesorje in laborante. Vrednost donacije je 18.000 evrov, prenovljene prostore pa so danes tudi uradno odprli.

Ravnateljica Mojca Lukšič je na kratko orisala razvoj najstarejše šole z neprekinjenim delovanjem pri nas, ki jo v aktualnem šolskem letu obiskuje 273. generacija dijakov. Ti na domačih in mednarodnih tekmovanjih dosegajo odlične rezultate, tudi na naravoslovnem področju, za kar so ustrezni in varni prostori ter sodobna oprema ključnega pomena. K raziskovalnim nalogam, ki jih dijaki delajo tudi v popoldanskem času in med počitnicami, jih spodbujajo profesorji in mentorji. Po besedah Lukšičeve pa je eden glavnih partnerjev prav Krka, ki šoli pomaga tako z mentorskim delom kot donacijami.

Zadnjo so namenili za posodobitev kabineta za kemijo in prostora za shranjevanje kemikalij, kar je bilo nujno potrebno, saj sta bila prostora zastarela, zadrževanje v njiju pa nevarno. Sedaj so dobili še sodobnejšo opremo, s katero bo delo bolj strokovno in tudi varnejše. Krka je omogočila nakup štirih specializiranih omar s prezračevanjem za shranjevanje kemikalij, treh laboratorijskih pultov in odsesalne roke. Denar za preostali del prenove je šola namenila iz privarčevanih sredstev, pomagali so še ostali donatorji, kot so Senčila Medle, TRAC d.o.o., Dolenjske lekarne in Kompas Novo mesto.

V imenu glavnega donatorja se je današnje otvoritve udeležil Zvone Simončič, direktor Razvoja in raziskav zdravil pri Krki, tudi sam nekdanji gimnazijec: »Prav v teh prostorih sem tudi sam vzljubil naravoslovje. Morda, in želim si tako, boste naravoslovju raziskovalno življenje posvetili tudi vi, upam, da znotraj Krke. Dokaz dobrega dela tako dijakov kot profesorjev so vaša številna priznanja z vrste naravoslovnih tekmovanj in Gimnazija Novo mesto je ustanova, ki je prejela največ Krkinih nagrad.«

M. Martinović