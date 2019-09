Številne investicije pred vrati

Po poletnih počitnicah so se znova sestali trebanjski občinski svetniki.

Direktor občinske uprave Janez Pirc in župan Alojzij Kastelic

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so se na včerajšnji seji seznanili s poročilom o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju. Na prihodkovni strani je bila v prvih šestih mesecih realizacija nekaj manj kot 39 odst., na odhodkovni pa skoraj 28 odst.

»Glede na pozen sprejem proračuna, sta obe strani v pričakovanju,« je dejal direktor občinske uprave Janez Pirc, ki je ob tem še dodal, da občina izvaja številne investicije, ki so predvidene v proračunu. Največja letošnja naložba je izgradnja vrtca v Šentlovrencu, nadaljevali so tudi z urejanjem športnega parka v Trebnjem, v naslednjih dneh pa se bodo lotili novih projektov. Med drugim bo na vrsto prišla obnova ceste Repče-Odrga, izvajalec je izbran tudi za gradnjo krožišča pri trgovinskem centru Mercator in za gradnjo mostu čez Temenico v Kamnem Potoku, v kratkem pa bodo stroji zabrneli še v naselju Štefan, kjer bodo zgradili pločnik.

V zdravstvenem domu poteka prenova izpraznjenih prostorov pediatrije, kamor bodo preselili fizioterapijo in center za krepitev zdravja. Pred začetkom izvajanja je tudi projekt Forma viva. Občina je nedavno prejela odločitev o podpori za nadaljnje komunalno opremljanje industrijske cone v Trebnjem. Skupna vrednost investicije znaša dober milijone evrov, od tega bosta približno polovico prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in država. Razpis za izbiro izvajalca bodo objavili do konca leta, z deli pa bo ta najverjetneje začel naslednje leto. »V tem letu imamo v načrtu objaviti še razpis za izbiro izvajalca za gradnjo mrliške vežice na Selih pri Šumberku,« je dodal direktor občinske uprave.

Svetniki so včeraj tudi v drugem branju potrdili predlog odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske, ki od prve obravnave ni doživel bistvenih sprememb. Delovati bo začela z novim letom, vanjo pa bodo poleg Trebnjega vključeni še Novomeščani in Stražani.

Za predstavnika občine v svetu zavoda Dolenjske Lekarne so potrdili Andreja Zupančiča, v skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje pa mag. Janka Zakrajška.

