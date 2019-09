Zagorelo vozilo na avtocesti

5.9.2019 | 18:10

Foto: Arhiv DL

Na avtocesti pri Biču v smeri Novega mesta je minuto pred 15. uro zagorelo osebno vozilo. Pred prihodom gasilcev je ogenj pogasila voznica. Gasilci PGD Trebnje so nato zavarovali kraj nesreče, pregledali avto s termovizijsko kamero in preprečili iztekanje motornih tekočin. Na kraju dogodka so bili prisotni delavci tudi DARS-a in policisti PU Novo mesto.

Drevo oviralo promet

Na cesti med Učakovci in Otokom v občini Črnomelj pa so gasilci PGD Učakovci-Vukovci malo pred 15. uro razžagali in odstranili drevo, ki je oviralo promet na lokalni cesti.

Mačka rešili gasilci

Na Levstikovi ulici v Brežicah se je okoli pol dveh popoldan na strehi stavbe v meteorni žleb ujel maček. Mačka so s pomočjo avtolestve s strehe rešili gasilci PGD Brežice.

M. Ž.