Cono bodo komunalno opremili

6.9.2019 | 08:05

V obrtno-podjetniški coni Šentrupert trenutno delujeta dve podjetji. Se jim bo v prihodnje pridružil še kak investitor? (Foto: R. N.)

Šentrupert - Šentrupertski občinski svetniki so se na zadnji seji med drugim seznanili tudi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta za komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone Šentrupert, ki se nahaja med Farovškim hribom in potokom Bistrica. Investicija je ocenjena na nekaj več kot milijon evrov (z davkom); od tega naj bi približno polovico denarja prispevala država.

Občina namerava komunalno opremiti okoli dva hektarja veliko območje, in sicer bodo v sklopu naložbe uredili meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje ter makadamsko cesto. Predvidena je tudi postavitev javne razsvetljave, na novo pa bodo zgradili tudi most čez reko Bistrico, po katerem bodo lahko vozili tudi tovornjaki. Kot pravi župan Andrej Martin Kostelec, bo to najširši most čez Bistrico in bo za občino »strateškega pomena«. Od tam naprej načrtujejo v naslednjih letih zgraditi še cesto, ki se bo navezala na obstoječo lokalno cesto, ki iz Šentruperta pelje proti Vrhu. Po besedah župana bo to predstavljalo prvo fazo severne obvoznice, ves tovorni promet z Vrha, kjer je kar nekaj podjetnikov, pa bodo tako speljali mimo jedra Šentruperta.

Z gradnjo komunalne infrastrukture v obrtno-podjetniški coni bodo izboljšali pogoje za že obstoječe podjetnike, ki jim bodo tako zagotovili možnosti za nadaljnji razvoj, na občini pa upajo, da bodo s tem pritegnili še kakšnega novega investitorja. Če bo do tega prišlo, bo to pomenilo tudi nova delovna mesta, pravi Kostelec.

Dela naj bi začeli in končali v naslednjem letu. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, od katerega računajo na 534.000 evrov nepovratnega denarja. Omenjeni znesek je bil sicer sprva predviden za komunalno ureditev poslovne cone v Prelesju, a kot smo pred časom že poročali v Dolenjskem listu, je prišlo do težav z nekaterimi lastniki tamkajšnjih zemljišč, ki so za kvadratni meter zahtevali še enkrat več, kot je bila njegova realna vrednost. To je odvrnilo nekatere investitorje, ki so se zanimali, da bi tam razširili svojo dejavnost. Občina se je zato zavzela, da zagotovljena sredstva preusmeri v ureditev obrtne cone Šentrupert. »Ocenil sem, da v Prelesju nimamo možnosti, da projekt izvedemo v tako kratkem času. Zato smo se odločili, da sredstva namenimo drugam, ministrstvo pa se je s tem tudi strinjalo,« je povedal Kostelec.

V obrtno-podjetniški coni Šentrupert trenutno delujeta dve podjetji, in sicer Tims Lovše, ki se ukvarja z izdelavo bioloških čistilnih naprav, zbiralnikov deževnice, ponikovalnic, betonskih cevi ter jaškov, lovilcev olja in maščob za industrijo in gostinstvo, ter Koščak Šentrupert, v katerem izdelujejo različne kovinske izdelke. Direktor zadnjega Peter Koščak pozdravlja namero občine in ga veseli, da bodo vendarle uredili dostopno cesto. Po njegovih besedah bo to velika pridobitev za vse v coni. Podobnega mnenja je tudi Robert Lovše, direktor podjetja Tims Lovše, ki je dodal, da jim je prejšnje vodstvo občine dolgo časa obljubljalo, da bodo asfaltirali makadamsko cesto, vendar se ni nič premaknilo. »Zato bom zdajšnjemu županu verjel šele takrat, ko bom videl delovne stroje.« Po njegovih besedah je nujno, da se cesto uredi, saj je ob vsakem večjem nalivu v slabem stanju, kajti ni urejenega odvodnjavanja, voda pa se nanjo steka tudi z bližnjega Farovškega hriba.

R. N.