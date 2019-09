Brezplačen prvi vpis v knjižnico

6.9.2019 | 11:40

Slika je ilustrativna (Foto: A. K., arhiv DL)

Sevnica - Sevniška knjižnica letos praznuje 60-letnico delovanja. Ob tej priložnosti bo 60 dni, od 2. septembra do 30. oktobra, omogočala brezplačni prvi vpis v knjižnico, Ta je namenjen vsem, ki v knjižnico še nikoli niso bili včlanjeni. Vpis je mogoč v vseh treh enotah, torej v Sevnici ter v Izposojevališču Krmelj in Loka pri Zidanem mostu, so sporočili iz sevniške občine.

V Knjižnici Sevnica zbirajo, obdelujejo, hranijo in izposojajo raznovrstno knjižnično gradivo, v svoji zbirki so konec lanskega leta hranili 25.943 enot knjižničnega gradiva, zbirko pa z vsakim letom povečujejo. Pomemben del delovanja knjižnice predstavlja izvajanje domoznanske dejavnosti, to je pridobivanje, obdelava in hranjenje domoznanskega gradiva, pomembnega za lokalno skupnost, s čimer knjižnica pomembno prispeva k ohranjanju zgodovine sevniške občine in zgodb posameznikov, ki so svojim delovanjem sooblikovali njen razvoj, so še dodali.

M. Ž.