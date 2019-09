Ribničani sezono odprli z zmago, drevi igra Trebnje

Ribnica, Trebnje - Rokometna liga NLB se je s tekmo med Slovenj Gradcem in Ribnico, v kateri so s 36:33 slavili slednji, uradno začela v sredo, včeraj so svoje cilje za sezono 2019/20 predstavili tudi ostali prvoligaši, danes pa se ob 19. uri nadaljuje v Trebnjem, ko Trimo gosti Jeruzalem iz Ormoža. Državno prvenstvo ima v tej sezoni dva novinca, RK Slovenj Gradec 2011 in RD Butan plin Izolo, naslov najboljših pa branijo Celjani.

Ribničani so tako osvojili prvi točki. »Pokazali smo karakter in točki zasluženo odnesli domov. Vemo kje je naš domet, temu bomo realno sledili. Glavno je, da uživamo v rokometu.«

In kaj pravijo v ostalih klubih z našega konca Slovenije? V novomeški Krki si želijo tudi glasne podpore s tribun. »Gremo tekmo po tekmo. Želimo si polnih dvoran in nadaljnji razvoj rokometa v Sloveniji.«

V Trebnjem so pred drevišnjo tekmo na spletni strani kluba zapisali, da je Ormož v trebanjski dvorani igral že v lanski sezoni, a se moral domov vračati praznih rok. Prav enaka pričakovanja so tudi tokrat v trebanjskem taboru, kjer želijo po besedah Dina Hamidovića zadovoljiti svoje navijače. »O ekipi Ormoža sem slišal vse najboljše in vedno veljajo za precej neugodnega tekmeca in uigrano ekipo, ki jo že dalj časa tvorijo isti nosilci. Pričakujem pravo moško borbo in z našim maksimalnim pristopom, ne dvomim v pozitiven rezultat,« je dejal.

V Dobovi so povedali, da »želimo obstati in presenetiti z igro, biti enakopraven član lige.«

Kot so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije, ljubitelje rokometa letos čaka nekaj novosti. »Obstoječi protokol pred pričetkom tekme je dobil malce bolj svečan pridih s postavitvijo zastav klubov, stojala za uradno žogo, želja je tudi, da se tekom sezone uvede himne lige ter uredi spletna (pod)stran namenjena izključno Ligi NLB. Tekmovanje je v tej sezoni zaživelo v enotni podobi, s čimer bo pridobilo na prepoznavnosti. Nagrajevali bomo fair play poteze in s tem spodbujali športno vedenje na igriščih, navijače pa pozivamo, da z nami delijo fotografije s tekem in si prislužijo nagrade. Štel bo tudi vsak glas, ki ga boste namenili izboru za igralca kroga. Uvajamo tudi akcijo 'Kupi karto, podpri lokalni klub',« so nannizali.

Sam tekmovalni sistem je ostal nespremenjen. Najboljših šest ekip iz rednega dela se bo uvrstilo v končnico za prvaka, preostalih šest pa v skupino za obstanek. Po odigrani končnici bosta iz prvoligaške druščine izpadli dve najslabši ekipi iz skupine za obstanek, mesto med elito pa si bosta nato v sezoni 2020/21 izborili dve najboljši ekipi iz 1. B SRL.

Pari 1. kroga Lige NLB

Sreda, 4. september:

Slovenj Gradec - Riko Ribnica 33:36 (18:16)

Petek, 6. september:

19.00 Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož

Sobota, 7. september:

18.00 Butan plin Izola - Celje Pivovarna Laško

19.00 Dobova - Koper

19.00 Krka - Maribor Branik

20.00 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

