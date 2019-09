Donavska kolesarja spet doma

6.9.2019 | 14:00

Silvo Šitnik (levo) in Peter Furlan (desno) z Giannijem Kostevcem, lastnikom Bubka bara. (Foto: Franci Šavrič)

Še častni krog, preden sta po vrnitvi sestopila s kolesa. (Foto: Franci šavrič)

Tu sta začela donavsko Bubka pot. (Foto: Franci šavrič)

Mali vrh - Rekreativna kolesarja Silvo Šitnik in Peter Furlan iz brežiške občine sta v 21 dneh sta prekolesarila 3.000 kilometrov od izvira do izliva Donave. Ob nedavni vrnitvi v domače kraje so jima pripravili pred lokalom Bubka na Malem vrhu veličasten sprejem. Sprejem je bil, kot sta povedala, zanju popolno presenečenje.

Kolesarja sta na poti ob Donavi vozila skozi Nemčijo, Avstrijo, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo, Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Tokratno pot je bila njuna druga tovrstna pod znamko Bubka bar Tour. Njun prvi Bubka bar Tour je bil lani od Triglava do Vardarja, tj. skozi nekdanjo Jugoslavijo.

M. L., foto; Franci Šavrič

