Zaključno asfaltiranje mostu prestavljeno na ponedeljek

6.9.2019 | 17:30

Foto: Mo NM, arhiv DL

Novo mesto - Iz novomeške občine so obvestili, da jim je izvajalec sporočil, da zadnja faza asfaltiranja Kandijskega mostu zaradi slabega vremena ne bo potekala jutri, 7. septembra, oziroma čez vikend, kot je bilo sprva načrtovano, temveč predvidoma v ponedeljek, in sicer predvidoma od 8. do 13. ure oziroma do zaključka asfaltiranja.

V tem času most ne bo prehoden.

M. Ž.