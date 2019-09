FOTO: Bolnišnica bogatejša za dva sodobna centra

6.9.2019 | 15:30

Direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan, minister za zdravje Aleš Šabeder in predsednik DZ Dejan Židan so danes v družbi idejnega vodje prenove prim. Rafaela Kapša ...

... odprli Center za endoskopije ...

... in Center za intenzivno medicino.

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes odprli dve večji naložbi - Center za intenzivno medicino za najtežje bolne paciente in Center za endoskopije, namenjen diagnostično-terapevtskim postopkom prebavnega trakta. Otvoritveni trakt so direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan, minister za zdravje Aleš Šabeder in predsednik DZ Dejan Židan prerezali v družbi idejnega vodje prenove centra za intenzivno medicino prim. Rafaela Kapša.

»Doslej smo paciente obravnavali na ločenih lokacijah, v neustreznih pogojih in ob zastareli opremi,« je dejala Kramar Zupanova in nadaljevala, da z današnjim odprtjem nadaljujejo razvojno naravnano sanacijo in da bodo v omenjenih centrih pacienti deležni celovite obravnave na enem mestu.

Regijska bolnišnica letno oskrbi 160.000 prebivalcev, več kot 30 odst. pacientov prihaja tudi iz drugih regij. »Predlani smo pomembno dvignili strokovni nivo bolnišnice z vzpostavitvijo angiografskega laboratorija in s tem bistveno prispevali k zmanjšanju umrljivost naših ljudi za srčno žilnimi boleznimi,« je še povedala in med drugim omenila večje podvige na področju ortopedije in druge dosežke, s katerimi želi novomeška bolnišnica postati primerljiva z najboljšimi evropskimi.

Zbrane so uvodoma v avli bolnišnice nagovorili tudi Židan in minister Šabeder ter župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, nakar so si skupaj ogledali oba centra, ki se na 1.600 kv. metrih nahajata nad urgentnim centrom. Skupna vrednost naložbe je sicer znašala sedem milijonov evrov.

Podrobneje, med drugim o naslednjih bolnišničnih investicijah, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija