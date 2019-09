S ceste v jarek in na streho

6.9.2019 | 23:15

Novo mesto - Ob 15.34 je na Metelkovi ulici v Trebnjem, osebno vozilo zletelo s ceste v jarek in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, pomagali vlečni službi pri postavitvi vozila na kolesa in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno poškodovano osebo odpeljali v zdravstveni dom, kjer so jo oskrbeli.

Ob 12.22 je v naselju Mikote v občini Krško gorel gospodarski objekt. Posredovali so gasilci PGE Krško, PGD Smednik in Raka. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, pred ognjem obvarovali stanovanjsko hišo, bližnje objekte, večje število prašičev in ostalih domačih živali. Ogenj je uničil ostrešje objekta v izmeri okoli 20 x 10 metrov in sušilno napravo. Celoten prostor so pregledali s termovizijsko kamero. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Smednik in Raka. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 13.29 se je v naselju Bojsno v občini Brežice poškodoval delavec. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so delavca s huje poškodovano roko na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.