Do kdaj bodo prenašali ustrahovanje manjšine

6.9.2019 | 23:30

Kočevski občinski svet se je zaradi nasilja mladoletnikov romske skupnosti sestal na izredni seji. (Foto: Milan Glavonjić)

Kočevje - Grožnje, ustrahovanja, fizično nasilje, pretepi, vlomi, večkratno oškodovanje družbene in zasebne lastnine … je bil več kot dovolj tehten razlog za sinočnji sklic izredne seje kočevskega občinska sveta z le eno točko dnevnega reda - nevzdržne varnostne razmere v mestu ob Rinži. Te so sodeč po pričevanju tako občinskih svetnikov kot tudi zbranih občanov že prižgale rdečo luč skozi katero naj bi skupina mladoletnikov romske skupnosti samopašno še naprej mirno drvela.

Kdo jih lahko ustavi pri njihovemu objestnem in nasilnemu pohajkovanju okoli šol, po športnem parku Gaj, na vhodih v gostinske lokale, pred stavbami in stanovanji. Nezanemarljive so še številne črne gradnje, nelegalno bivanje na tujih površinah, porast divjih odlagališč in nelegalno kurjenje odpadnih materialov, pod katere se seveda podpisuje starejši del te populacije. In ob vsem tem se grmadijo milijonske škode.

Kdo se upa zvečer varno na sprehod skozi mesto, ki ga je pred mnogimi let varovala peščica mož v modrem, danes pa jih je več kot stotnija? Očitkov je bila seveda deležna policija, da ni preveč odzivna in tudi primere, ki jih zazna, ne obravnava enako kot pri drugih državljanih. Da možje postave svoje delo opravijo tako, kot jim veleva zakonodaja, so poudarili številni govorci, a se postopki ustavijo na tožilstvu in v sodstvu. Do njih naj bi bili tolerantni, z izrečenimi nizkimi pogojnimi kaznimi in družbeno koristnim delom.

Barabini se tega še kako dobro zavedajo in se ne ustavijo, vtis je, da jim je to tudi dovoljeno. In ravno v tem grmu tiči zajec. Predstavnikov naštetih ustanov, čeprav so bili povabljeni, na sinočnji seji ni bilo. V molk so se zavili tudi v kabinetu predsednika vlade. Iz Ljubljane je prišel le vrh Policijske uprave in gradbeni inšpektor.

»Če kdo tišči glavo v pesek, se moti, da bo šla ta nevihta mimo,« je slikovito odnos Ljubljane do Kočevja ponazoril Predrag Bakovič (SD) in spomnil, da je razmere kakršne so danes v Kočevju, niso od včeraj, saj se nabirajo desetletja. »Žal, pustili smo se ustrahovati manjšini. A do kdaj,« so se spraševali. Število kaznivih dejanj se je v poletnih meseci podvojilo, veliko ni prijavljenih. Razlog? Bojijo se maščevanja njihovih storilcev, nekatere prijavitelje zelo motijo postopki na policiji pri zbiranju osebnih podatkov.

Bo potemtakem kritična masa stopila skupaj in se varnostno samoorganizirala. »Seveda si tega ne želimo, zato skušamo na vse pretege s široko obravnavo perečih razmer poiskati rešitve, da bi imeli naši občani mir. A nekaterim v državi to očitno ni mar. Poleg zdravja, varnost najbolj potrebujemo,« je podaril župan Vladimir Prebilič.

Tudi o orožju se je govorilo na seji. O tistemu, ki ga je policija zasegla v sedmih hišnih preiskavah v romskih naseljih: puške, pištole, bombe, naboje … V devetih preiskavah so zasegli drogo. »Okrepili smo nadzor na Kočevskem z dodatnimi patruljami, tudi policisti v civilu, službenimi psi. Nekatere naše dejavnost so neopazne. Zelo je pomembno, da se vsako dejanje prijavi na policijo, skupaj zmoremo več,« opozarja Stanislav Vrečar, direktor Policijske uprave Ljubljana.

Lokalna skupnost, takšen je sklep, med drugim zahteva prednostno sklic sestanka z ministrstvoma za pravosodje in javno upravo ter tesnejše sodelovanje med policijsko postajo, centrom za socialno delo, medobčinskim inšpektoratom in finančnim uradom. Prav tako bo občina zagotovila dodatna sredstva za dva nova občinska redarja ter za fizično varovanje svojega premoženja.

M. Glavonjić

starejši najprej

Komentarji (3)

1h nazaj
True Truic
v bivši državi so bili mirni kot miške, ko so poslali kordon specijalcev s psi iz Lj.pa tudi okupatorsko vojaško policijo.:)Obkolili so območje, naredili pretres , vspostavili red in je bil mir ...vedelo se je do katere točke seže limit potrpežljivosti. Tudi danes bi moralo biti tako, 2, 3 take odločne akcije bi naredile red. Sem 100% ! Kjerkoli v Slo. Ob tem pa seveda tudi odločne poteze vlade ki bi socializirala omenjeno manjšino in jih kohezirala v našo družbo.. Vsporedno bi zadeve morale potekat učinkovito da bi problem bil odpravljen. Pa imamo voljo in kadre pripravljene za kaj takega ? Mislim da je to prioritetno vprašanje - ne pa teroriziranje manjšine.:) Vedno tiščimo glavo v pesek in prelagamo te zadeve v drugo smer...Z napačnega konca se rešuje problem....tako se ne bo nikoli rešil, še stopnjaval se bo.

18m nazaj
Samuel Miguel
Cigane treba fajn stisnit in pihodit, če ne nas bodo začeli pobijati!

3m nazaj
True Truic
Pa nobene bojazni , da ne bi bilo "demokratično" in v skladu z EU smernicami...tudi ostale "demokastične države" bi in so ravnale tako , ko bi/ je bilo potrebno zaščititi svoje ogrožene državljane, tu ni nič spornega oz.rasističnega. Ustavna pravica je narediti red in mir v svoji državi.