Udarec je polomil ličnico

7.9.2019 | 08:15

Aleš Kosec (Foto: B. B.)

Novo mesto - Sredi avgusta 2017 so v tretjem oddelku zapora na Dobu zapele pesti. Med večernim kartanjem sta se namreč zapornika Aleš Kosec iz Gazic v brežiški občini in Janez Koca - Bunka iz Lokev pri Črnomlju grdo sprla.

Prepir se je razvil v pretep, pri čemer je Kosec (27) s pestjo treščil Koco v glavo tako močno, da ga je podrl na tla, Koca pa je pri tem utrpel trojni zlom leve ličnice. Zaradi tega je potreboval bolnišnično oskrbo in bil nekaj časa nezmožen za delo ter začasno skažen.

Kosec, ki se je zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v torek znašel na novomeškem okrožnem sodišču, je na Dobu od leta 2016, ko je bil zaradi več kaznivih dejanj zoper premoženje in telo obsojen na 8 let in 9 mesecev zapora. Zdaj se mu bo ta kazen podaljšala še za 7 mesecev, kolikor mu jih je zaradi napada na Koco dosodila sodnica Betka Šimc.

Kosec je v preiskavi trdil, da je bil izzvan, da ga je Koca prvi napadel z »ovito roko za sparing borbe« in da se je v resnici le branil, a tožilstvo po izpovedih oškodovanca, prič in sodnega izvedenca medicinske stroke takega zagovora ni sprejelo. Kot je povedal pravosodni policist, ki se je znašel na kraju, sta Kosec in Koca drug proti drugemu zamahovala z rokami, pri čemer je Kosec Bunko udaril tako močno, da je ta priletel neposredno pred noge pravosodnega policista.

V to, kaj vse se je v sobi tretjega oddelka dogajalo tistega poletnega večera, se na sodišču niso spuščali, saj je Kosec krivdo po obtožnici takoj priznal in obžaloval, za kar mu je višji državni tožilec Bojan Avbar ponudil 8-mesečno zaporno kazen.

A s tem se zadeva še ni končala. Pred izrekom kazni je namreč Kosec dobil priložnost, da popiše svoje življenje v zaporu in načrte za obdobje, ko bo iz njega izpuščen. Povedal je, da je v zaporu dokončal osnovno šolo in da se je vse do incidenta primerno vedel, s čimer je dobil različne ugodnosti in tudi možnost izhodov. Dejal je, da se s Koco nista dobro razumela, da mu je ta večkrat rekel, da sam (Koca) nima kaj izgubiti, on (Kosec) pa ima. Prosil je tudi za premestitev, ki pa ni bila uslišana. Na vprašanje sodnice, ali razmišlja o nadaljnjem šolanju, ki ga ponuja zapor, je odgovoril pritrdilno, da pa ne ve, česa bi se lotil. Do pred nekaj meseci je tudi delal v zaporniškem industrijskem obratu, obdeloval je različne kovinske dele za gasilske aparate, po odsluženi kazni pa bi se rad zaposlil, saj ne želi, da bi spet zapadel v težave, ki so zaznamovale njegovo preteklost.

Tožilec Avbar je v zaključnem govoru poudaril pomen Koščevega priznanja, saj je v pretepih vedno težko podati sodbo o krivdi, kot olajševalni okoliščini pa je omenil tudi njegovo obžalovanje dogodka in odraščanje v nespodbudnem socialnem okolju, ki pogosto vodi v konfliktne okoliščine. Koščeva zagovornica Marija Vrisk je dodala, da drugih incidentov Kosec v zaporu ni imel in da ni bil on tisti, ki je izzval prepir.

Vse to je sodnico Šimc prepričalo, da je Koscu dosodila milejšo kazen od tiste, ki jo je bil pripravljen sprejeti, in sicer 7 mesecev zapora. »Vse olajševalne okoliščine pa ne morejo opravičiti dejanja. Če ste bili izzvani, bi morali o tem obvestiti pravosodnega policista ali se preprosto držati reka, da pametnejši odneha,« je povedala v obrazložitvi sodbe, v sklopu katere je tudi zavrnila premoženjsko-pravni zahtevek oškodovanca v višini 15.000 evrov in Koco glede tega napotila na zasebno pravdo.

Boris Blaić