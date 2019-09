Z avtoceste v odbojno ograjo

7.9.2019 | 09:00

ilustrativna slika (Foto: I. V.)

Novo mesto - Sinoči ob 20.37 je na avtocesti pri naselju Ruhna vas, občina Škocjan, v smeri Ljubljane, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so proti naletno in požarno zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator na vozilu in pomagali pri oskrbi ponesrečene osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v novomeško bolnišnico. Na kraju so bili tudi dežurni delavci DARS in policisti PU Novo mesto.