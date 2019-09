Trebanjci za začetek premagali ormoške vinarje

7.9.2019

Foto: Dominik Pekeč

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so dobro začeli novo sezono v prvi slovenski rokometni ligi NLB. Sinoči so s 28:24 doma premagali Jeruzalem Ormož, zadovoljni pa so tudi v Ribnici, saj so njihovi rokometaši sezono začeli z zmago v gosteh nad Slovenj Gradcem, ki so ga ugnali s 36:33, potem ko so v prvem polčasu zaostajali za dva zadetka (16:18). Krka in Dobova bosta tekmi prvega kroga odigrali drevi ob 19. uri, ko se bodo Novomeščani doma pomerili z Mariborom, Dobovčani pa prav tako doma s Koprom.

TRIMO TREBNJE : JERUZALEM ORMOŽ 28:24 (9:10)

TRIMO TREBNJE: Rašo 2, Udovič 2, Didovič 6, Dobovičnik 1, Hamidović 7, Redek 1, Cirar 9.

