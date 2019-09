Novomeški folklorniki bili na Madeiri

7.9.2019 | 13:30

Novo mesto - Člani vodilne skupine Folklornega društva Kres so pred kratkim gostovali na mednarodnem folklornem festivalu Funchal Folk – Arraial do Mundo 2019 na portugalskem otoku Madeira. S foklorniki iz Italije, Kolumbije, Paragvaja, Rusije, Slovaške in celinske Portugalske so nastopili na festivalu v glavnem mestu Funchal ter na okoliških festivalih v različnih mestih po otoku.

Portugalskemu občinstvu so se kresovci predstavili s plesi dolenjske in štajerske pokrajine ter navdušili s spodbudno energijo, nasmehi, igrivostjo in ljubeznijo do naše kulturne zapuščine. Pa tudi sami niso ostali ravnodušni, saj jih je otok Cristiana Ronalda navdušil in očaral s prelepo in razgibano naravo, dobro kuhinjo ter bogato kulturno dediščino.

Člani Folklornega društva Kres pa tudi to jesen medse vabijo nove člane, ki se bodo na uvodnem sestanku dobili 29. septembra ob 18. uri v veliki dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu.

K. G., I. V.