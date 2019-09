Nemškega vagona tudi letos niso našli

Tudi letos je bilo na dnu Krke najti kar nekaj odpadkov. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Že šestindvajseto leto zapored so danes potapljači novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti pripravili podvodno ekološko akcijo in reko Krko olajšali za še en kup odpadkov in smeti, nekaj starih pa tudi precej novih, ki so pod gladino dolenjske lepotice končale kot posledica objestnosti prebivalcev iz krajev ob njej.

Nekoliko slabša vremenska napoved je tokrat na akcijo privabila nekoliko manj potapljačev, kot smo bili vajeni, vseeno pa se jih je potopilo dvajset iz domačega in več drugih slovenskih potapljaških klubov, še nekoliko več pa jih je poskrbelo, da je vse brezhibno potekalo tudi na kopnem, na čolnih, s katerimi so ribiči in raftarji odvažali, kar so našli potapljači, in na splavu ki jih je zapeljal do kraja potopa. Kot je že v tradiciji so tudi tokrat čistili dno Krke od Loke pa do Seidlovega mlina oziroma do sodišča.

Takole je Dolenjski list poročal o prvi veliki ekološki akciji novomeških potapljačev leta 1994. (Foto: I. Vidmar)

Prvo veliko ekološko akcijo so novomeški potapljači pripravili leta 1994, ko so čistili dno reke Krke kar štiri konce tedna oziroma skupno osem dni v septembru, poskrbeli pa so za odpadke vse od Soteske pa do Otočca. V načrtu so imeli očistiti dno vse od izvira pa do izliva in tako so tedaj svojo akcijo poimenovali - Eko Krka Izvir - izliv. Žal pa niso naleteli na dovoljšnjo podporo ne lokalnih skupnosti ne morebitnih pokroviteljev, od katerih so že prvo leto nekateri svojo pomoč velikodušno obljubili s figo v žepu, kot na primer zavarovalnica Tilia, ki je bila tedaj poleg Krke glavni pokrovitelj, a potem potapljačem ni nakazala niti tolarja. Med tako obsežno akcijo, kot so jo pripravili tedaj, pa se je uničilo precej ne ravno poceni opreme, bilo pa je tudi precej drugih stroškov.

Člani Kluba za podvodne aktivnosti so Krko občasno čistili tudi že prej. Leta 1982 se je skupina članov Kluba za podvodne aktivnosti lotila precej temeljitega čiščenja dna reke Krke pred gostiščem na Loki ter pod železniškim in Kandijskim mostom in med drugim na suho zvlekla več kot sto vrčkov za pivo pa gostinskih stolov, miz in med drugim tudi sedemnajst topovskih granat, ki so na dnu Krke pristale, ko so partizani zaminirali železniški most, s katerega je v Krko zletel nemški vlak z orožjem in strelivom. Čeprav se je tedaj med meščani veliko govorilo, kako je pod mostom v Krki tudi še cel vagon, tega ne tedaj niti kdaj kasneje pa tudi letos potapljači niso našli, je pa pozneje vagon zrasel ob Krki v Kandiji, a ne čisto pravi.

I. Vidmar

