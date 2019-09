Reševalci so imeli danes precej dela

7.9.2019 | 21:30

Novo mesto - Ob 6.0 je na Belokranjski cesti v Novem mestu vozilo zapeljalo s ceste na brežino. Na kraj nesreče so bili napoteni gasilci GRC Novo mesto in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Njihova intervencija ni bila potrebna, ker voznik ni bil poškodovan.

Ob 10.10 je na cesti od Biča proti Žužemberku, pri odcepu za Babno goro, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na brežini. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in vozilo potegnili na cesto. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 10.53 sta se na cesti Novo mesto – Metlika, pri Vinji vasi, občina Novo mesto, zaleteli osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi dveh poškodovanih oseb, očistili razlite motorne tekočine ter pomagali pri odstranitvi poškodovanih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 13.49 sta v naselju Brege, občina Krško, trčila kombinirano in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorje in usmerjali promet. Reševalci NMP Krško so tri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 10.56 je bil opažen oljni madež na cesti od Rumanje vasi, skozi Dolenjske Toplice in naprej proti naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah, občina Dolenjske Toplice. Dežurni delavec CP Dvor in gasilci PGD Dolenjske Toplice so s prometno signalizacijo označili nevarnost na cesti. GRC Novo mesto so oprali cestišče v dolžini 5 kilometrov. Vzrok razlitja bodo raziskale pristojne službe.

Ob 13.25 je bilo na cesti Novo mesto – Metlika, od Koroške vasi, občina Novo mesto, do lovske koče Suhor, občina Metlika, razlito gorivo po cestišču. Dežurni delavec CP Novo mesto so del cestišča posuli, gasilci GRC Novo mesto pa so oprali cestišče v dolžini 7 kilometrov. Vzrok razlitja bodo raziskale pristojne službe.