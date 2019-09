Srečanje in pogovor z Majo Gal Štromar

7.9.2019 | 22:00

)Maja Gal Štromar v pogovoru s Klavdijo Kotar (Foto: JSKD Črnomelj)

Črnomelj - Petkov večer so v Knjižnici Črnomelj preživeli v družbi treh imenitnih žensk - z gostjo večera Majo Gal Štromar, slovensko pisateljico, igralko, pesnico, režiserko in prevajalko, z voditeljico pogovora Klavdijo Kotar, ljubiteljico umetnosti, glasbe, literature, plesa in teatra, vodjo novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Novo mesto, in z glasbenico iz Črnomlja Martino Mravinec.

Na ta način so v soorganizaciji z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo Črnomelj, pripravili uvod in ponovno povabilo v letos že 14. literarni natečaj Lepota besede – Z besedo iščemo in ustvarjamo lepoto.

V polnem večnamenskem prostoru knjižnice so tako obeležili tudi bližajoči se Mednarodni dan pismenosti, 8. september. Energija vseh treh imenitnih žensk je obiskovalcem polepšala septembrski večer in jih povabila k branju Majinih in drugih knjig, k ustvarjanju in k občudovanju umetnosti.

Letošnji natečaj Lepota besede je odprt še do 16. septembra, zato JSKD vabi vse odrasle neuveljavljene literarne ustvarjalce k sodelovanju. Prispele prispevke bo letos že tretjič pregledal Samo Dražumerič, literarni mentor iz Novega mesta, ki tudi sam piše pesmi in prozo. Med prispelimi prispevki bo ocenil in izbral tri najboljše ustvarjalce po lastnem izboru. Ob tej priložnosti pa bo izšla tudi knjižica z izbranimi pesmimi 30 najboljših ustvarjalcev.

