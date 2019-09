Ekološko in iz naravnih materialov

Črnomelj - Podjetnici Belokranjki Nevenka Adlešič in Kristina Malenšek sta začeli sodelovati pred petimi leti. Svoje moči sta združili pod skupno blagovno znamko Vireo. Ko sta iskali pisarno, sta našli priložnost v podjetniškem inkubatorju v Črnomlju, ki deluje v okviru Rica Bela krajina.

Najprej sta se ukvarjali z grafičnim oblikovanjem in v spletni trgovini prodajali poročne tiskovine. Ko je v podjetniški inkubator prišel stroj za laserski razrez in graviranje, pa sta začeli izdelovati izdelke s pomočjo laserja. Izdelke izdelujeta sami po željah strank. Na voljo imata promocijski in darilni program za podjetja in spletno prodajo, lahko pa tudi po naročilu. »Stranke nama velikokrat dajo idejo, izhajava pa tudi iz tega, kar sami potrebujeva doma. Pozorni sva, da so izdelki iz naravnega materiala, predvsem iz lesa in papirja,« je predstavila Adlešičeva.

Izdelke sta razdelili v več tematskih sklopov: poroke, dom dekor, za otroke in podjetja. Čeprav je izbor njunih izdelkov precej širok, sta pripravljeni narediti povsem nov izdelek po zamisli naročnika. Zelo sta namreč prilagodljivi, naredita tudi majhno število izdelkov, zanju pa je zelo pomembna personalizacija, torej, da je izdelek vsebinsko in oblikovno namenjen ter prilagojen samo določeni osebi. Po njunem mnenju imajo njuni izdelki prav zato, ker so po meri posameznikov, prednost pred artikli z vzhodnega trga. Njune izdelke poleg posameznikov kupujejo predvsem belokranjska in dolenjska podjetja. Mestna občina Novo mesto ju je na natečaju izbrala, da sta zanjo izdelali protokolarna darila. Spletno prodajo pa imata za zdaj po Sloveniji, načrtujeta pa jo tudi za tujino.

Njuna novost so leseni nagrobni artikli. Ker je še posebej pred dnevom spomina na umrle veliko govora o odpadni plastiki pri svečah, sta lani le teden dni pred 1. novembrom prišli na idejo, da bi začeli izdelovati lesene sveče. Časa sta imeli le toliko, da sta naredili en tip svečk, te pa so šle za med. »To je bil pokazatelj, da ljudje potrebujejo nekaj takega. Nekateri svojci ob smrti najdražjih ali 1. novembru hvaležno odklanjajo sveče, a Slovencem je težko preprečiti, da jih ne bi prinesli pokojnim. Zato ponujava alternativo, torej simbolne lesene sveče. Dobro se sicer zavedava pomena plamena na voščenih svečah, ki simbolizira večnost, vendar nama veliko pomeni tudi ekologija,« pravi Adlešičeva.

Prav okoljevarstveni vidik je bil odločilen, da sta izdelali lesene, oblikovno dovršene nagrobne izdelke s sporočilno vrednostjo pod skupnim imenom Wooden candles. Lesenim svečam sta do danes dodali še lesene tablice, laterne in lesene okvirje za slike pokojnikov. Spominske tablice s podstavki lahko svojci položijo na spomenik, tiste s koničastim spodnjim delom pa zapičijo v prst. Spominske table s podstavki pa so primerne za slovo v poslovilni vežici pred pogrebno slovesnostjo. Vse te izdelke lahko prilagodita tako, da kar najbolj izražajo intimne želje, misli ali molitve bližjih. Razvijata pa že nove nagrobne izdelke.

Ker gre za manjše kolekcije izdelkov, prilagojene posameznikom in njihovim željam, je dejavnost Adlešičeve in Malenškove butična. Pri tem sta pomembna njuna kreativnost in znanje iz grafičnega oblikovanja. Idej imata veliko in pravita, da jima jih še ne bo zmanjkalo. Prav tako tudi dela ne. Izdelke namreč oblikujeta in izdelujeta sami. Strojno je le delo z laserjem, vse drugo je ročno. A zatrjujeta, da bo tudi v prihodnje pri vsem, kar koli bosta že delali, poudarek na ekologiji in lesenih izdelkih. Ker so v zadnjem času povsod po svetu napovedali zmanjšano uporabo plastike, bodo ljudje raje posegali po izdelkih iz naravnih materialov.

