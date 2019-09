Zagorelo v baraki

8.9.2019 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.15 je v naselju Vejar (občina Trebnje) gorelo v notranjosti zapuščene, nekdaj bivalne barake. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili gorečo blazino in nekaj krame v objektu velikosti 5x7 metrov. Zaradi hitre intervencije se ogenj ni razširil na konstrukcijo objekta. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

O ostalih izrednih dogodkih dežurni na 112 ne poročajo.

M. M.