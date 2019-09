Za uvod zmaga Krke in Dobove

8.9.2019 | 08:20

Krkaši so se veselili prve zmage nove sezone. (Foto: Luka Bojanc)

Novo mesto, Dobova - Igralci Krke so v uvodu prvenstva prvi točki osvojili proti Mariborčanom, saj so v 1. krogu lige NLB Maribor Branik premagali s 27:25 (11:11). Ti so bili dobršen del tekme enakovredni oziroma celo v prednosti, v zadnjem delu igre pa so bili bolj zbrani domači.

Mariborčani so tekmo silovito začeli in povedli s 3:0. A so se domači po uvodnem šoku hitro pobrali in izenačili na 4:4. Sledila je izenačena predstava, v kateri sta se ekipi menjavali v vodstvu, polčas pa končali poravnani na 11.

V drugem polčasu so gosti znova hitro pobegnili za tri zadetke oziroma celo štiri (18:14), Dolenjci pa so jih ujeli pri 23:23. Končnica je pripadla gostiteljem, ki so do konca dosegli štiri zadetke, tekmeci pa le dva.

Pri domačih sta Jan Gorela in Andraž Kete dosegla po osem golov, pri gostih pa Iulian Ernest Jerebie šest. Fotografije s tekme si lahko ogledate v galeriji spodaj.

Novomeščani bodo v 2. krogu v soboto gostovali v Velenju, Mariborčani pa v Ribnici.

Krka - Maribor Branik 27:25 (11:11)

* Športna dvorana Marof, sodnika: Smolko in Knez (oba Ljubljana).

* Krka: Bevec, Avsec, Pršina, Hvastija, Irman 3, Jakše 4, Gorela 8 (1), Klemenčič, Rašo 1, Batagelj 1, Brajer, Kukman 1 (1), Windischer, Matko 1, Kete 8 (3), Urbič.

* Maribor Branik: Kljun 2, Planinšek, Zugan 2, Kocjančič, Sok 4, Hočevar 1, Jerenec 1, Miličević 1, Velkavrh 3, Ranevski 1, Budja 2, Jerebie 6, Ferjan, Sivka 2.

* Sedemmetrovke: Krka 6 (5), Maribor Branik 3 (0).

* Izključitve: Krka 6, Maribor Branik 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Dobova - Koper 30:27 (17:12)

Rokometaši Dobove so v 1. krogu lige NLB premagali Koper s 30:27 (17:12).

* Športna dvorana, gledalcev 300, sodnika: Kavalar (Celje) in Nahtigal (Ljubljana).

* Dobova: Budalić, Bradeško 1, Dular, Markušić 3, Kovacs 1, Leben, Jezernik 2, Humek, Bura 2, Jazbec, Mladkovič, Lončar 7 (2), Krnst 1, Kunst 1, Sintič 8, Florajnčič 4.

* Koper: Dolenc, Žagar, Avsec 1, Krečič 6, Konjevič, Postogna, Moljk 2 (1), Smolnik 7 (4), Sokolič 4, Guček 1, Marić 3, Makuc 2, Stopar, Dobaj, Breznikar 1, Štavar.

* Sedemmetrovke: Dobova 2 (2), Koper 5 (5).

* Izključitve: Dobova 12, Koper 10 minut.

* Rdeči karton: Marić (45.).

Dobovčani so dobro začeli sezono. Koprčanom niso pustili možnosti za uspeh, saj so vodili od začetka do konca tekme.

Že v prvem polčasu so tekmece hitro pustili zadaj, pri 15:10 pa so prvič povedli za pet zadetkov. V drugem polčasu so Koprčane držali na varni razdalji, a so Primorci v zadnjih minutah vseeno pokazali zobe, se približali na 28:27, toda gostitelji so zbrano končali tekmo in dosegli še dva gola.

Pri domačih je bil z osmimi goli najboljši Marko Sintič, pri gostih je zadetek manj dosegel Žiga Smolnik.

Dobovčani bodo v 2. krogu v sredo gostovali v Celju, Koprčani pa bodo v soboto gostili Urbanscape Loko.

Izidi rokometne lige NLB

* Izidi, 1. krog:

- sreda, 4. september:

Slovenj Gradec - Riko Ribnica 33:36 (18:16)

- petek, 6. september:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 24:20 (10:9)

- sobota, 7. september:

Butan plin Izola - Celje Pivovarna Laško 21:32 (11:15)

Dobova - Koper 30:27 (17:12)

Krka - Maribor Branik 27:25 (11:11)

Urbanscape Loka - Gorenje Velenje 27:25 (14:13)

M. M., STA,

foto: Luka Bojanc, MRK Krka

Galerija