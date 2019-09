Štipendije za bodoče prevzemnike kmetij in za deficitarne poklice

8.9.2019 | 09:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sevnica - Občina Sevnica tudi v letošnjem letu namenja proračunska sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja s štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij.

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Upravičenec mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini. Štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik, prejemniki te občinske štipendije pa ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije. Štipendija bo sicer znašala do 170 evrov mesečno, v ta namen pa bo občina dala 14.280 evrov.

Četrto leto zapored sevniška občina razpisuje tudi deset štipendij za srednješolsko izobraževanje na področju deficitarnih poklicev, kot so kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar itd. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki te občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki kadrovske štipendije, državne štipendije za podporo deficitarnim poklicem ali druge občinske štipendije, podrobnosti o štipendijah pa najdete na občinskih spletnih straneh..

Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra letos.

M. M.