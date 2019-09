V kompletu Disney Mali šef je sporna nalepka 114

8.9.2019 | 16:40

Komplet vsebuje 144 nalepk, sporna je št. 114. (Foto: spletna stran gov.si)

Novo mesto - Iz podjetja Mercator so sporočili, da jih je dobavitelj BrandLoyalty Special Promotions BV z Nizozemske obvestil, da zaradi neustreznosti umika sličico s številko 114 iz kompleta nalepk Vrečka Disney Mali šef nalepke gratis. Pri testiranju so ugotovili, da nalepka vsebuje presežene vsebnosti ftalatov in ne ustreza Uredbi o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/2011 s spremembami), kar lahko predstavlja tveganje za zdravje. Mercator je o tem obvestil tudi Zdravstveni inšpektorat RS.

Če imate doma takšno sličico, jo lahko vrnete v eno Mercatorjevih poslovalnic.

»Potrošnike pozivamo, da sličice ne uporabljajo, lahko pa jo vrnejo v katero koli Mercatorjevo poslovalnico, kjer jo bomo zamenjali. Če so potrošniki sličico že nalepili v album, lahko v kateri koli poslovalnici dobijo nov album, brezplačno pa bodo dobili še 34 novih kompletov sličic. Če kupec nima sporne sličice in želi vrniti album, mu v skladu z zavezami do kupcev vrnemo kupnino za album,« so zapisali na svoji spletnih straneh.

Podatki o izdelku:

Izdelek: SLIČICA št. 114 v kompletu VREČKA DISNEY MALI ŠEF 4 NALEPKE GRATIS

Črtna koda: 8718973039003

Lot:: M.FR.06F.11A.01.0042, M.FR.06F.11A.02.0043, M.FR.06F.11A.02.0044, M.FR.06F.12A.02.0047, M.FR.06F.12A.02.0048

M. M.