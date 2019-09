FOTO: Povorka 33. Straške jeseni obujala spomine in povezala krajane

8.9.2019 | 17:15

Zbrano množico je s prikazom kolin najbolj nasmejala ekipa Dolnje Straže...

... in čreva je prala tudi Jasna Kuljaj.

Straža - Ko to poročamo, se pod velikim šotorom za gasilskim domom z veselico zaključuje letošnja, sicer že 33. Straška jesen. Tradicionalno so sklop dogodkov zaokrožili s povorko, v kateri se predstavijo vasi straške občine, letos na temo samooskrbe. Ob tem je predsednik TD Straža Pavle Vidic spomnil, da s tem ne le ohranjajo dediščino, ampak povezujejo ljudi po krajih, ko se pripravljajo na predstavitev zgodbe na posameznem vozu.

Letos se jih je v povorki predstavilo deset, z njimi pa so ob duhovitem povezovanju programa Jasne Kuljaj spomnili na kmetijstvo, pripravo masla, skrb za kokoške in domača jajca, delo mlinarja, cepitev sadnih dreves, pripravo in hrambo domačih semen, vlaganje zelenjave, koline, hrambo deževnice, pripravo drv, vina itd. Glasbe in smeha ni manjkalo.

Stražani se slabšega vremena niso ustrašili in tako Vidic kot župan Dušan Krštinc sta se vsem zahvalila za obisk, saj je bil na ta način množici sodelujočih v programu Straške jeseni ves trud poplačan.

Utrinki s povorke v galeriji spodaj

Tekst in foto: M. Martinović

