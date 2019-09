Na Trebelnem v spomin in opomin

8.9.2019 | 19:30

Na Trebelnem so včeraj pripravili tradicionalno spominsko slovesnost.

Trebelno - Pri lovski koči na Trebelnem so tudi letos pripravili spominsko slovesnost, tokrat v počastitev 77. obletnice ustanovitve Gubčeve brigade, 76. obletnice ustanovitve 12. Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade in 78. obletnice ustanovitve Mokronoške čete. Prireditelji na ta način že vrsto let skrbno negujejo spomin na takratne dogodke med drugo svetovno vojno in vrednote NOB, da ne bi tonili v pozabo. Podelili so tudi dve zlati priznanji Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki sta ju prejela Osnovna šola Mokronog in Občinski pihalni orkester Trebnje.

Letošnji slavnostni govornik je bil Janez Mejač, sin borca Gubčeve brigade in častni občan občine Mokronog-Trebelno, ki je med drugim orisal svojo pot med drugo svetovno vojno, obenem pa je poudaril pomen boja proti fašizmu in nacizmu. Tudi letos so pripravili tradicionalne pohode, že pred slovesnostjo pa so položili vence pri spomeniku padlim domačinom v NOB in pri Repovi hiši v Mokronogu ter pri spomeniku Gubčeve brigade na Trebelnem.

Tovrstne slovesnosti so obenem tudi opomin, da se se dogodki iz let 1941–1945 ne bi več dogajali, poudarja predsednik trebanjskega združenja Zveze borcev za vrednote NOB Boštjan Sladič, ki ob tem še dodaja, da narod, ki ne zna spoštovati svoje zgodovine, ima tudi bolj slabo prihodnost.

V sklopu prireditve, ki so jo s kulturnim programom obogatili Občinski pihalni orkester Trebnje, učenci podružnične šole Trebelno in Ženski pevski zbor Zimzelen Mirna pod taktirko Staneta Pečka, so sodelovali tudi pripadniki Častne čete Slovenske vojske, prireditev pa so počastili še člani Društva ljubiteljev starodobnih vozil Hrast Tržišče – Duletova četa, Gorjanska četa, Slobodanova četa in Novomeška četa.

