Helikopter ni mogel pristati

8.9.2019 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 13.44 je na cesti Novo mesto—Metlika pri Gornji Težki vodi voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča na brežino in obstal na cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, potegnili avto s cestišča, oskrbeli osebo do prihoda reševalcev, usmerjali promet in pomagali avto vleki ter skupaj z delavci cestnega podjetja počistili cestišče. Cesta je bila v času intervencije polovično zaprta za promet, poročajo dežurni na številki 112.

Ob tem so dodali, da je ob 11.42 občanu na pohodu na Mirno goro (občina Semič) postalo slabo. Zaradi slabega zdravstvenega stanja bolnika so reševalci NMP ZD Črnomelj zaprosili za helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Helikopter Slovenske vojske z ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči je poletel, vendar zaradi neugodnih vremenskih razmer ni mogel pristati. Reševalci so bolnika do UKC Ljubljana odpeljali z reševalnim vozilom.

V Posavju je dan minil mirno.

M. M.