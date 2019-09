Sevničani s Plazarjem nazaj med najboljše

8.9.2019 | 23:00

Primož Plazar daje napotke svojim varovancem med tekmo s Krškim. (Foto: I. Vidmar)

Sevnica - Leta 1958 se je začela sevniška rokometna zgodba. Bila je uspešna, a je doživljala vzpone in padce. Pred petimi leti so sevniški rokometaši igrali v prvi slovenski ligi, a je izpadu sledil morda največji padec. Letos je klub dobil novo vodstvo, ki hoče sevniški rokomet vrniti tja, kamor spada in kjer je že bil. Domov se je vrnilo pet domačih rokometašev, ki so do sedaj igrali za druge kluba, novi trener je domačin Primož Plazar, nekdaj tudi sam zelo uspešen igralec rokometa.

Svoje načrte je rokometni klub Sevnica predstavil v soboto najprej na novinarski konferenci v vinski kleti Mastnak in popoldne na igrišču v sevniški športni dvorani, kjer so pripravili turnir, na katerem sta se poleg domačinov predstavili moštvi Krškega in Radeč. Da so se Sevničani, ki si želijo v prihajajoči sezoni iz druge napredovati v 1. B ligo, na novo sezono dobro pripravili, so dokazali na tekmi proti Krškemu, ki je v minuli sezoni v 1. B ligi med štirinajstimi moštvi osvojilo četrto mesto. Prvi polčas so Sevničani prevladovali na igrišču in odšli na odmor s štirimi zadetki prednosti, nadaljevanje pa je bilo povsem izenačeno, tekmo pa so z zadetkom v zadnjih sekundah z 23:22 dobili Sevničani. Pred tem je Krško z 22:21 premagalo Radeče, na zadnji tekmi večera pa so bile Radeče z 29:25 ugnale domačine. Dopoldne so starejši dečki A in kadeti odigrali prijateljski tekmi z vrstniki iz Slovenj Gradca. Obe tekmi so dobili Sevničani, starejši dečki A z 28:26, kadeti z 29:23.

Miran Sečki

Novi predsednik rokometnega kluba Sevnica Miran Sečki je med drugim povedal, da želijo s članskim moštvom že v tej sezoni napredovati v 1. B ligo, vrnitev v prvoligaško druščino pa načrtujejo v naslednjih štirih letih.

Več o načrtih sevniških rokometašev v četrtek v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

I. Vidmar

