Gorela bivalna prikolica

9.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 20.57 uri je v Vejarju, občina Trebnje, gorela bivalna prikolica, pa tudi smeti. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so požar omejili in pogasili. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK, na izvodu OB CESTI DESNO.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRNOMELJ ŽELEZNIČARSKA, na izvodu Hotel Lahinja.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:0 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBRNIČE VAS;

- od 10:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sela Dobova izvod Šnajder Strgar med 8. in 11. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica grad muzej med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gmajna med 7.30 in 9. uro.

M. K.