Darinka Bobnar prevzela vodenje novega zavoda

9.9.2019 | 08:15

Novo ustanovljeni zavod bo imel sedež v prostorih TIC-a Šmarješke Toplice pri Prinovcu.

Šmarješke Toplice - Da bi turizmu kot eni najhitreje rastočih gospodarskih panog v šmarješki občini, ki stavi na razvoj turizma, dali nov pospešek, se je občina pod novim vodstvom župana Marjana Hribarja odločila ustanoviti javni zavod, ki bo hkrati bdel še nad področjem kulture in športa.

Marjan Hribar

Delovati je začel prejšnji ponedeljek, kot vršilka dolžnosti pa ga vodi Darinka Bobnar. Kot pravi župan, jo je v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda imenoval sam s soglasjem občinskega sveta (tega so svetniki podali na korespondenčni seji). Kot vršilka dolžnosti bo zavod, ki bo imel sedež v prostorih TIC-a v Šmarjeških Toplicah (pri Prinovcu), lahko vodila pol leta, potem bo potreben javni razpis za mesto direktorja. Kot pravi Hribar, gre za pravo osebo, saj Bobnarjeva prihaja iz Krkinih Term, leta 2000 je bila razglašena za naj turistično osebnost, poleg tega pa je domačinka, ki šmarješko dolino z vsemi lepotami in možnostmi dobro pozna.

Do ustanovitve Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice je prišlo, ker v šmarješki občini do zdaj niso imeli zavoda, ki bi se temeljiteje ukvarjal z razvojem, spodbujanjem in izvajanjem različnih dejavnosti na področjih turizma, kulture in športa, odločitev utemeljuje župan. Svetniki so na seji občinskega sveta potrdili odlok o ustanovitvi in vodstvo občine je uresničilo napoved, da zavod začenja s svojim delovanjem v začetku septembra.

Alja Rabzelj

In kaj bo novoustanovljeni zavod počel? Višja referentka za kulturo in projekte na občini Alja Rabzelj pove: upravljal bo turistične vsebine na spletnih straneh, družbenih omrežjih, vodil projekte s področja turizma, oblikoval in tržil turistične spominke, prodajal izdelke domačih ponudnikov in rokodelske izdelke, upravljal Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi, upravljal kmečko tržnico v Šmarjeških Toplicah, izvajal dejavnost turistične agencije v širšem smislu, upravljal in tržil Izvir cvička ter razgledni zvonik v Šmarjeti, izvajal gostinsko dejavnost, organiziral športne, kulturne in druge dogodke, razstave, prodajal vstopnice, oblikoval in tržil celovito turistično ponudbo ter izvajal druge dejavnosti, če bo zanje registriran in bo izpolnjeval zakonske pogoje za njihovo izvajanje.

Besedilo in foto: L. Markelj