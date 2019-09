Festival goveje juhe

9.9.2019 | 10:30

Andreja Burkelc Klajn si je oddahnila po uspešno izvedenem prvem, kuharskem delu, festivala, ki mu je sledil zabavni del z živo glasbo. (Foto: M. L.)

Festival ni bil namenjen samemu sebi, ampak so juho udeleženci lahko tudi poskusili. (Foto: M. L.)

Hura, za kuharje in za prijateljstvo med občinama Radeče in Velika Plana! (Foto: M. L.)

Vrhovo - Prosvetno društvo Vrhovo in Prostovoljno gasilsko društvo Vrhovo sta v soboto pripravila na Vrhovem 1. Festival slovenske goveje juhe. V ocenjevanju juhe skupaj z zakuho je med 16 ekipami dosegla 1. mesto ekipa Sončne gasilke, ki je nastopila v okviru PGD Vrhovo, 2. mesto je zasedlo Društvo kmečkih žena Arnike s Svibnega, 3. mesto so si prikuhale Gasilke Gasilske zveze Radeče.

Ocenjevanje je strokovno vodil kuharski mojster Lojze Čop. Poleg juh z zakuho so posebej ocenili zakuhe in pri teh je zmagala ekipa Društva upokojencev Sevnica. Organizatorji so izročili tudi posebno darilo, prejela ga je ekipa gostov iz občine Velika Plana v Srbiji. Ocenjevali so tudi urejenost ekip in stojnic ter simpatičnost ekip.

»Prireditve so se udeležile ekipe in občine Radeče in iz sosednjih občin. Bila je mednarodna, ker so prišli gostje iz Srbije. Festival sta organizirali obe društvi, imeli smo nekaj sponzorjev in se vsem zahvaljujemo. Festival smo pripravili v okviru praznika občine Radeče,« je povedala predsednica Prosvetnega društva Vrhovo Andreja Burkelc Klajn.

Festivala, ki je privabil številne obiskovalce, so se udeležili tudi župan občine Radeče Tomaž Režun in poslanec Matjaž Han ter župan občine Velika Plana Igor Matković.

M. L.

Galerija