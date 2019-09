Kdo je pripravil najboljši kostelski čušpajz?

9.9.2019 | 11:35

Kostelski čušpajz so kuhali že štirinajstič. (Foto: M. G.)

Sela pri Kostelu - Zelenjave na kostelskih vrtovih je zaradi slabe letine manj kot običajno, a vendarle več kot dovolj, da je Turistično športno društvo Kostel na kmetiji Padovac v Selu pri Kostelu nedavno pripravilo že 14. tekmovanje v kuhanju posebne kostelske jedi - čušpajza. Tega znajo kot tradicionalno enolončnico skuhati tako starejši kot mlajši, vse več pa je tistih "od daleč", ki jo poskušajo na dan tekmovanja zagosti domačinom.

Tekmovalci, ki so kuhali v sedmih kotličkih, postavljenih na plinske gorilnike, so se izkazali z mojstrskim obvladovanjem temperature in mešanjem začimb. Tričlanska žirija, ki jo je vodil Leon Pogelšek, je imela veliko dela, da je izbrala najboljšo jed. Ta je brbotala v kotličku Branke Letig, ki se je na tekmovanje prijavila po naključju, drugo najbolj okusno jed je skuhala ekipa Veseli Vampki iz Smrjen v občini Škofljica, tretje pa je bilo kostelsko Velemesto Rajšele.

M. Glavonjić