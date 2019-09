Novomeščani najboljši na Igrah prijateljstva

9.9.2019 | 13:40

Foto: Zavod Novo mesto

Bihač - Novomeški mladi športniki so na Igrah prijateljstva, ki so potekale od petka do nedelje v Unsko-Sanskem kantonu, v skupni kategoriji prepričljivo osvojili prvo mesto. Po treh letih ko so skupni naslov osvajali športniki iz Primorko goranske županije z Reke, je to že deveta skupna zmaga Novomeščanov na dosedanjih sedemnajstih igrah, so sporočili iz Zavoda Novo mesto.

Zmag so se v posameznih športih veselili košarkarice in košarkarji Krke, šahisti in šahistke šahovskega društva Krka, odbojkarji moškega odbojkarskega kluba Krka in rokometaši moškega rokometnega kluba Krka. Drugo mesto je osvojila združena namiznoteniška ekipa NTK Krka in ŠD SU Novo mesto ter rokometašice Krke, tretji pa so bili nogometaši nogometnega kluba Krka.

Med posamezniki je v namiznem tenisu Mitja Omerzel zasedel tretje mesto, Lana Slatinšek drugo ter Zara Judež in Ana Blatnik tretje, pri šahistih pa Anej Bizjak drugo in Tjaša Pajk tretje mesto.

Tekmovanja so potekala v Bihaču, Cazinu in Bužimu v organizaciji športne zveze Unsko Sanskega kantona, v šestih panogah pa je tekmovalo skoraj 400 mladih športnikov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Italije in Slovenije.

Za Novomeščani, ki so v skupni kategoriji zbrali 33 točk, so se na drugo mesto uvrstili mladi iz Primorsko goranska županija (24 točk), tretje mesto je osvojila ekipa Unsko Sanskega kantona in četrto Furlanija Julijska krajina iz Italije.

Naslednje, osemnajste »Igre prijateljstva« bodo septembra prihodnje leto v Italiji.

M. J., M. Ž.

