Delavcu odtrgalo roko

9.9.2019 | 14:45

V Mikotah je gorel hlev.

V Globokem se je v petek, okoli pol druge ure popoldne, zgodila delovna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami. Pri čiščenju tekočega traku v proizvodnji je delujoči trak 43-letnemu delavcu roko potegnilo med valje in mu jo odtrgalo v ramenskem delu. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v klinični center in je po znanih podatkih izven življenjske nevarnosti. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca. Policisti so opravili ogled kraja v sodelovanju z inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za delo. Poškodovani delavec je uporabljal zaščitno opremo, ali so bili spoštovani vsi ukrepi varstva pri delu in zakaj tekoči trak pri čiščenju ni bil izključen, pa bodo še ugotovili. O ugotovitvah bodo obvestili okrožno državno tožilstvo.

V požaru za okoli 25 tisočakov škode

V petek nekaj po poldnevu je zagorelo hlev v Mikotah, v katerem je bilo 30 prašičev. Gasilci so postavili požarno stražo do naslednjega dne, ko se je začel ogled. Škode naj bi bilo za okoli 25.000 evrov, saj je zgorelo celotno ostrešje. Kot najverjetnejši vzrok požara se kaže električni udar oziroma preboj na električni napeljavi, zaradi česar je prišlo do preskoka iskre ter vžiga sena in predmetov, ki so bili na gornjem delu ostrešja.

Razbijal in razgrajal v bolnišnici

Policisti so obravnavali dvanajst kršitev javnega reda in miru ter štiri kršitve v zasebnem prostoru. V noči iz petka na soboto so novomeški policisti pridržali 52-letnika, ki je razbijal in razgrajal v novomeški bolnišnici. Ker se kljub večkratnim opozorilom ni pomiril in je nadaljeval kršitev z očitnimi znaki opitosti, so ga ob dveh zjutraj odpeljali na hladno.

Napadla varnostnika

Kmalu zatem so na podoben način pomirili še 22-letnika in 27-letnika, ki sta na Novem trgu napadla varnostnika. Zoper oba so uporabili prisilna sredstva. Poleg kršitve javnega reda in miru so zanju uvedli še postopek o prekršku po določilih zakona o zasebnem varovanju, ker nista upoštevala odredb varnostnika in pri tem kršila javni red in mir.

Od petka do danes 39 prometnih nesreč

Na območju policijske uprave Novo mesto so policisti od petka do danes zjutraj obravnavali 39 prometnih nesreč z materialno škodo in osem z lahkimi poškodbami.

Med drugim je na cesti od Prepiha proti Koroški vasi v soboto, nekaj pred enajsto dopoldne, prišlo do prometne nesreče dveh vozil, v kateri sta bila dva udeleženca lažje poškodovana. Po prvih ugotovitvah policistov je 80-letni voznik v ovinku izgubil oblast nad vozilom. Zaneslo ga je čez vozišče na drugo stran, kjer je trčil v avto 67-letnega voznika iz Češke. 80-letnik in sopotnica iz drugega vozila sta se v nesreči lažje poškodovala in sta ju z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, voznik pa je ostal na opazovanju. Zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta popolnoma zaprta do pol ene ure popoldne, ko se je lahko vozilo izmenično enosmerno. Nekaj pred drugo uro popoldne pa so promet sprostili v obe smeri.

V soboto zvečer so črnomaljski policisti začasno vzeli vozniško dovoljenje 64-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je povzročil prometno nesrečo. Poškodovan ni bil nihče, policisti pa so posumili, da se vzrok vožnje lahko skriva še v drugih okoliščinah, ne samo neprilagojeni hitrosti. Ko so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, je slednji pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku (nekaj več kot 2 promila).

Krški policisti pa so nekaj po deseti uri zvečer obravnavali prometno nesrečo v Brestanici. Ugotovili so, da je 48-letna voznica izgubila oblast nad vozilom. Uvedli so postopek o prekršku, saj je med drugim preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,66 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Za voznico in nevozen avtomobil so poskrbeli domači.

V noči na soboto so trebanjski policisti ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila. Ker so posumili, da vozi pod vplivom alkohola, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,65 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Pridržali so ga in uvedli postopek o prekršku.

Skrivali so se v tovornjakih

V petek dopoldne so na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje v tovornem vozilu makedonskih tablic odkrili skritih pet državljanov Pakistana in državljana Afganistana. Popoldne so odkrili še dva državljana Pakistana, državljana Afganistana in Maroka, ki so se prav tako poskušali izmakniti mejni kontroli.

Iz včeraj na danes so v tovornjaku srbskih tablic odkrili devet državljanov Pakistana, šest državljanov Bangladeša in dva državljana Afganistana, ki so se skrili med tovor, da bi se tako ognili mejni kontroli.

Okoli druge ure so v makedonskem tovornjaku odkrili dva državljana Pakistana in državljana Afganistana.

Prijeli tihotapce in migrante

V soboto zvečer so v bližini Obrežja prijeli dva državljana Kosova, ki sta v državo prišla mimo mejnega prehoda. V bližini pa kmalu zatem še državljana Srbije in Hrvaške, ki sta osumljena, da sta omenjena dva čakala, da ju odpeljeta naprej. V delo so se vključili kriminalisti ter državljana Srbije in Hrvaške pridržali.

V nedeljo dopoldne so brežiški policisti, ki varujejo zeleno mejo, v bližini Jesenic na Dolenjskem prijeli dva državljana Italije in enajst tujih državljanov, domnevno iz Iraka. Državljana Italije sta imela vsak v svojem avtu po pet oziroma šest tujcev, ki sta jih peljala v notranjost mimo mejnega prehoda. V delo so se vključili kriminalisti in oba Italijana pridržali.

Včeraj popoldne so na Čatežu ob Savi ustavili dve osebni vozili ljubljanskih tablic, ki sta jih vozila slovenska državljana. V vsakem od njiju so bili po štirje tujci, domnevno državljani Pakistana. V postopku se je izkazalo, da so v Slovenijo prišli izven mejnega prehoda. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja pomoči pri nezakonitem prehajanju državne meje so se tako v delo vključili kriminalisti in oba Slovenca pridržali.

64 tujcev

Policisti so prijeli 64 tujcev, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili izven mejnih prehodov. Bilo je 32 državljanov Bangladeša, 12 državljanov Pakistana, 9 državljanov Maroka, 6 državljanov Alžirije ter po dva državljana Indije in Libije.

V petek popoldne so v Dobličah prijeli 7 državljanov Bangladeša in državljana Pakistana, v Sečjem selu pa devet državljanov Bangladeša.

V Berčicah so v soboto opoldne prijeli 16 državljanov Bangladeša, včeraj pa v Jerneji vasi sedem in prav toliko v Metliki. Šlo naj bi za državljane Pakistana, Indije in Maroka.

Danes zgodaj zjutraj so v Uršnih selih prijeli pet tujcev iz Alžirije, Libije in Maroka, ki so poskušali z vlakom odpotovati proti Ljubljani. Izkazalo se je, da ne morejo pojasniti, kako so prišli v Slovenijo, zato so jih pridržali.

Tuje državljane, ki so v državo prišli na nezakoniti način, so prijeli še na Dolžu, Podgorju pri Pišecah, Gabrju in Semiču.

Postopki s tujci, osumljenimi, da so nezakonito prišli v Slovenijo, še niso zaključeni.

M. Ž.