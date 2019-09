Zapeljal s ceste in se prevrnil na bok

9.9.2019 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 7.50 je na cesti Semič—Rožni Dol v občini Semič voznik z vozilom zapeljal s ceste in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so voznika pregledali in oskrbeli na kraju nesreče.

Z gasilci vstopili v hišo

Danes dopoldne ob 8.22 so v Kovačjem Gradu v občini Črnomelj gasilci PGD Učakovci-Vukovci ob prisotnosti policistov PU Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, kjer se je nahajala umrla oseba.

Očistili cesto, polito z gorivom

Danes ob 13.19 so na cesti Novo mesto—Metlika, med Vinjo vasjo in Vahto, gasilci GRC Novo mesto očistili štiri kilometre ceste, ki je bila polita s pogonskim gorivom. Pri čiščenju ceste so sodelovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja in policisti PU Novo mesto.

Malo pozneje, ob 14.20, so na cesti Novo mesto—Metlika, med Jugorjem in Vahto gasilci PGD Črnomelj očistili en kilometer ceste, ki je bila polita s pogonskim gorivom. Pri čiščenju ceste so sodelovali tudi dežurni delavci cestnega podjetja in policisti PU Novo mesto.

Padel z gradbenega odra

Ob 11.42 je na gradbišču Pod obzidjem v Brežicah delavec padel z gradbenega odra in se poškodoval. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so poškodovanega delavca oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

L. M.