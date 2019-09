Iz dveh tisočakov jih je nastalo devet

Novo mesto - Oktobra 2013 je bil mizar Anton Grm z Male Ševnice v hudi finančni stiski. Njegovo podjetje je zašlo v težave, zato si je pri Novomeščanu Dušku Mažibradi izposodil 2000 evrov in se pri tem zavezal, da mu bo izposojeni denar in 200 evrov obresti vrnil v dveh mesecih.

A tega ni naredil. Zaradi denarne stiske je s plačilom zamujal in je, kot je pozneje povedal policistom, dolg zmanjševal v mesečnih obrokih. Mažibradi naj bi med oktobrom 2013 in oktobrom 2014 v razmeroma rednih mesečnih obrokih vrnil 1800 evrov, Mažibrada pa naj bi ga v tem času nenehno klical in vsaj osemkrat prišel tudi k njemu na dom in tam vznemirjal družinske člane. Poleti 2014 se je Grm z Mažibrado dogovoril, da mu izdela še pet vrat s podboji in kljukami v vrednosti 800 evrov. Jeseni tistega leta je bil prepričan, da je svoj dolg v celoti poplačal, saj mu je v denarju, materialu in delu skupaj vrnil 2600 evrov. A se je motil.

Januarja 2015 ga je namreč Mažibrada pod pretvezo, da ga tam čaka bodoča stranka, zvabil na sestanek k Mercatorju na Seidlovi cesti v Novem mestu. Ko se je Grm pripeljal na dogovorjeno mesto, ga je tam namesto stranke pričakal Mažibrada. Kot je Grm povedal policistom, je Mažibrada odprl voznikova vrata, skušal iz avta izvleči ključ, njemu pa je grozil, da ga bo strpal v prtljažnik, ga lasal in vlekel iz vozila. Potem naj bi mu izročil list papirja in od Grma zahteval, naj ga podpiše. Čeprav ni videl, kaj na papirju piše, ga je v strahu podpisal. Potem sta se skupaj z Mažibrado odpeljala do A. H. iz Smolenje vasi, kjer naj bi pretreseni mizar izvedel, da je podpisal novo posojilno pogodbo za vrednost 7.000 evrov, pri čemer pa denarja ni nikoli prejel.

Grm trdi, da je zaradi izsiljevanj in pritiskov Mažibradi marca in aprila 2015 v štirih obrokih izročil še 1400 evrov. Skupaj naj bi tako Mažibradi za prvotno posojilo v vrednosti 2000 evrov plačal že 3200 evrov in pri tem dobavil še pet kompletov vrat v vrednosti 800 evrov, s čimer si je po oceni tožilstva Mažibrada pridobil za vsaj 1800 evrov protipravne premoženjske koristi. A to še ni bil konec. Grm je maja 2015 od odvetnika, ki ga je angažiral Mažibrada, dobil poziv k vračilu dolga v višini 7.000 evrov, ki naj bi imel osnovo v januarski posojilni pogodbi. To je bila kaplja čez rob in o svojem primeru je obvestil policijo.

Mažibrada je v preiskavi izsiljevanje in oderuštvo zanikal. Trdil je, da je Grmu najprej posodil 2.200 evrov in nato še 7.000 evrov, obakrat brez prisile in groženj. 2.200 evrov naj bi mu izročil v lokalu na Ragovski ulici v Novem mestu, z Grmom pa naj bi bila dogovorjena, da mu denar v dveh mesecih vrne brez obresti. Za uslugo naj bi mu Grm iz njegovega materiala izdelal zgolj dvoje vrat za zidanico.

Mažibrada je v preiskavi zatrdil še, da mu Grm ni vrnil ničesar, le enkrat naj bi mu ponujal 300 evrov, a mu je, ker je vedel, da je v slabem stanju, dejal, da mu denar lahko vrne pozneje. Z Grmom, nadaljuje Mažibrada, naj bi se znova slišala šele na začetku leta 2015, ko naj bi mu znova posodil denar, tokrat 7.000 evrov. Tudi za ta primer Mažibrada trdi, da obresti na posojilo ni zahteval.

Tožilstva njegov zagovor ni prepričal. Mažibradi tako ni verjelo, da je Grmu dvakrat posodil denar brezplačno, se pravi brez obresti, le zato ker se mu je ta zasmilil. Nasprotno, tožilstvo je prepričano, da je Mažibrada dobro poznal Grmovo stisko in jo tudi izkoristil, da si je pridobil nesorazmerno premoženjsko korist. Tožilstvo Mažibradi prav tako ni verjelo, da je januarja 2015 Grmu ponovno posodil denar, sploh ker mu ta po njegovih trditvah že več kot leto dni ni vrnil niti evra od prvega posojila v višini 2000 evrov.

Na okrožnem sodišču v Novem mestu je tako stekel sodni postopek, v katerem je Mažibrada obdolžen oderuštva in poskusa izsiljevanja. Glavna obravnava se je začela letos, v ponedeljek pa je bil zaslišan A. H., pri katerem naj bi Grm januarja 2015 ugotovil, da je podpisal posojilno pogodbo za 7.000 evrov, ki jih ni nikoli prejel. A. H. se tedanjih dogodkov med pričanjem na sodišču povečini ni spomnil, zato je sodnica Betka Šimc prebrala izjavo, ki jo je podal v preiskavi. Takrat je med drugim dejal, da mu je Mažibrada ob neki priložnosti povedal, da je Grmu izročil 2000 evrov, zdaj pa mu je ta dolžan 9000 evrov. Zakaj tolikšna razlika, A. H. ni vedel.

Sojenje se bo nadaljevalo novembra.

