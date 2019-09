Trčili trije

10.9.2019 | 07:00

Včeraj ob 12.04 uri so na regionalni cesti Mlačevo–Rašica, pri naselju Ponikve, občina Dobrepolje, trčili tovorno, kombinirano in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine ter s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo predali reševalcem NMP Ljubljana, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Javorovica v občini Šentjernej, da je zaradi pojava povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Velika Strmica, Češnjice in Brezje - Ornuška vas v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati. Obvestilo velja do preklica.

Enako velja za vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Migolska Gora, Migolica in Cirnik-Ravne.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, TP MALE RODINE;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLANINA, TP MIRNA GORA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK in TP SREBOTNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP DOLGA RAKA izvod DOBRAVA danes med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP RAŠKI VRH izvod ŠTRIT pa med 11:00 in 14:30 uro.

M. K.