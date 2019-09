Literarni čebelnjak in Vilenica

10.9.2019 | 09:15

Kočevje - Z branji gostujočih literatov po slovenskih krajih se bo danes začel mednarodni literarni festival Vilenica. Tema letošnjega 34. fastivala je Ego in fabula, povabljeni avtorji pa bodo ob tej priložnosti razmišljali o avtobiografskem pisanju. Glavno nagrado bo prejel srbski književnik Dragan Velikić, slovenski avtor v središču pa je pesnik Esad Babačić.

Festival gosti 22 literatov iz 15 držav, predstavili pa se bodo tudi na posamičnih literarnih branjih, ki jih organizator, Društvo slovenskih pisateljev, med drugim tudi v Kočevju, in sicer v okviru tematskega dneva, posvečenega literarni dejavnosti, ki promovira manj znana dejstva o književnosti v Kočevju in jo zbližuje s svetovno.

Ob 17. uri se bodo tako v okviru programa Literarni čebelnjak predstavili kočevski književniki, ki pišejo za otroke: Jana Bauer, Laura Petan, Helena Štefanič in David Šušel. Dve uri kasneje pa bo večer festivala Vilenica, na katerem se bosta predstavili udeleženki 34. mednarodnega literarnega festivala Carolina Pihelgas iz Estonije in Amanda Mihalopulu iz Grčije. Dan Literarno Kočevje občina Kočevje danes prireja drugo leto zapored, soorganizirajo pa ga Društvo slovenskih pisateljev, Zavod Kočevsko in Inštitut za raziskovanje stvarnosti.

M. Ž.