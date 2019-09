Kandijski most asfaltirajo, zato je zaprt tudi za pešce

10.9.2019 | 10:25

Danes do predvidoma do 13. ure bo most zaprt za vse udeležence v prometu. (Foto: M. M.)

Novi rok za dokončanje prenove je sicer 20. september. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Za včeraj napovedano zadnjo fazo asfaltiranja Kandijskega mostu so zaradi slabega vremena prestavili na danes, tako da most do predvidoma 13. ure oziroma do zaključka asfaltiranja ne bo prehoden niti za pešce in kolesarje.

Kot so za Dolenjski list sporočili z občine, je zadnji rok za dokončanje prenove 20. september, podrobneje pa v četrtkovi tiskani izdaji časopisa.

M. M.