Mednarodni projekt svetovalca za omilitev stresa pri zaposlenih

10.9.2019 | 13:00

Boris Bukovec (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Fakulteta za organizacijske študije iz Novega mesta (FOŠ) je te dni začela triletni mednarodni projekt WELLy, s katerim želijo preučiti vpliv fizičnega in psihosocialnega delovnega okolja na zdravje in počutje zaposlenih ter oblikovati delovno mesto svetovalca za omilitev stresa. Za projekt so jim v okviru programa Erasmus plus zagotovili 335.000 evrov, poroča STA.

Dekan fakultete Boris Bukovec je na današnji novinarski konferenci povedal, da bodo v okviru projekta, pri katerem sodelujejo kot vodilni partner, določili sposobnosti, ki jih morajo omenjeni svetovalci imeti za pravilno svetovanje pri preprečevanju in zmanjšanju stresa pri delu zaposlenih.

Glavni projektni cilj je sicer oblikovanje profila omenjenega delovnega mesta, izvedli pa bodo tudi pilotno testiranje, je dodal.

Po navedbah STA pri projektu sodeluje še šest partnerjev iz Grčije, Španije, Italije in Portugalske ter novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Stekel je z novim šolskim letom, končali ga bodo leta 2022.

Na FOŠ so opozorili še na svojo drugo mednarodno dejavnost. Med drugim so se v okviru programa Erasmus plus povezali tudi z Rusijo in se uspešno prijavili dvoletni projekt mobilnosti v visokošolskem sektorju s partnerskimi državami oz. s partnersko državno univerzo Dostojevski v ruskem Omsku.

Od tega projekta si obetajo krepitev lastne vpetosti v mednarodno okolje in nove izkušnje na strateškem in študijskih področjih vključene visokošolske organizacije, je še povedal Bukovec.

M. Ž, STA