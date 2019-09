Sredi dneva pretep na Šentjernejski cesti

10.9.2019 | 15:30

Foto: Arhiv DL

Na Šentjernejski cesti v Novem mestu so včeraj nekaj pred poldnevom štirje moški poškodovali 19-letnega Novomeščana. Po prvih ugotovitvah naj bi se med seboj poznali. Zakaj je prišlo do pretepa, pa bodo policisti še ugotovili, ko bodo polovili vse akterje zgodbe.

19-letniku na meji zasegli avtomobil

Na mejni prehod za mednarodni promet Obrežje se je nekaj pred deseto zvečer pripeljal 19-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je potoval proti Hrvaški. Pri mejni kontroli so policisti preverili še vozniško dovoljenje in pri tem ugotovili, da je neveljavno. Zasegli so mu osebni avtomobil in uvedli postopek o prekršku.

Zletel s ceste

Na relaciji Gaber – Uršna sela je včeraj malo pred osmo uro zjutraj s ceste zletel 62-letni voznik osebnega vozila. Policisti so z ogledom ugotovili, da je najverjetneje zaradi neprilagojene hitrosti voznik izgubil oblast nad vozilom, zato ga je na cesti obrnilo in je z vozilom trčil v bankino. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so poskrbeli za odklop akumulatorja in policistom pomagali pri ogledu. Voznika so pregledali reševalci in ugotovili, da je lažje poškodovan. Preizkus alkoholiziranosti ni pokazal prisotnosti alkohola.

V prtljažniku vozil dva tujca

Na mejnem prehodu Obrežje je včeraj v postopku mejne kontrole policistom zaradi obnašanja postal sumljiv 28-letni voznik osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine. Pri temeljiti mejni kontroli so ugotovili vzrok, v prtljažniku je namreč vozil dva domnevna državljana Pakistana, ki sta se tako poskušala izmakniti mejni kontroli. V postopek so se vključili kriminalisti in 28-letnika pridržali.

Prijeli 15 tujcev

V bližini Čudnega sela so policisti zvečer prijeli skupaj 14 tujih državljanov, ki so mejo prečkali na nezakonit način. Šlo naj bi za 11 državljanov Eritreje, dva državljana Maroka in državljana Sudana.

Danes zjutraj pa so na cesti od Velikega mostu proti Gradu črnomaljski policisti prijeli državljana Sirije, ki je v državo prišel na nezakonit način.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.