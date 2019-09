Trčili osebni vozili, dve osebi odpeljali v bolnišnico

10.9.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Iz novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da sta se danes ob 11.35 na Seidlovi cesti v Novem mestu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, posuli in očistili razlite motorne tekočine in odstranili poškodovani vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi ter ju prepeljali v SB Novo mesto.

Voznik sam pogasil požar

Ob 11.53 je na avtocesti pri kraju Hmeljčič, občina Mirna Peč, zagorelo osebno vozilo. Požar je že pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto pogasil lastnik. Gasilci so naletno in požarno zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Zagorelo seno na podstrešju gospodarskega objekta

Gasilci so posredovali tudi v naselju Mali Vrh, občina Brežice, kjer je ob 16.07 zagorelo seno na podstrešju gospodarskega objekta. Gasilci PGD Globoko in Dečno selo so požar pogasili ter odstranili ostalo seno iz objekta, so sporočili iz brežiškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.