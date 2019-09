V zaporu na Dobu ob 60-letnici delovanja muzejska zbirka in zbornik

10.9.2019 | 20:05

Slovesnosti na Dobu se je udeležila tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič. (Foto: spletna stran Ministrstva za pravosodje)

Dob pri Mirna - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes pripravila slovesnost, s katero so obeležila 60-letnico delovanja tamkajšnjega Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ob tej priložnosti so predstavili zbornik, v upravni stavbi pa tudi odprli muzejsko zbirko. Slavnostna gostja je bila ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Katičeva je v svojem govoru opozorila predvsem na kadrovsko podhranjenost omenjene uprave in dodala, da jo veseli, da je lani in letos dobila privolitev drugih članov vlade, da so dobili dodatne kvote za zaposlitev pravosodnih policistov.

Hkrati je ocenila, da celoten postopek ne poteka dovolj hitro in da morajo storiti več za popularizacijo tega poklica. Opozorila je tudi na poslanstvo zaporov oz. na pripravo obsojencev za življenje v družbi in potrebo po zaposlovanju kadra, ki bi to okrepilo.

Pristavila je, da se ministrstvo za pravosodje s sindikati pogovarja glede standardov in normativov zaposlenih, sama pa podpira pripravo kolektivne pogodbe za to po njenem specifično področje.

Glede drugih izzivov je poudarila, da je treba zagotoviti primerne materialne in prostorske pogoje in da so tudi za te v letošnjem proračunu našli določena sredstva, "nekoliko pa kombinirajo tudi z drugimi resorji". Sicer pa je prepričana, da bodo "v nekem doglednem časovnem obdobju sanirali nastalo situacijo".

Na "kronično" pomanjkanje kadra je opozoril tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen. Uprava po njegovih podatkih sicer zaposluje 900 ljudi, od teh nekaj manj kot 560 pravosodnih policistov, hkrati pa okrepljeno išče nove sodelavce.

Na tem področju je napovedal "pogumnejše korake", veliko truda pa je in bo usmerjeno v prenovo starih prostorov, je dejal.

Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so sicer sodelavci zavoda Dob za omenjeni zbornik, ki opisuje šest desetletij delovanja zapora, zbrali pestro gradivo. Zbornik bogatijo tudi arhivsko slikovno gradivo in osebna pričevanja nekdanjih zaposlenih.

Dodali so, da želijo z danes odprto muzejsko zbirko predstaviti zgodovinski razvoj izvrševanja kazni, razvoj kazenske zakonodaje in kazensko-poboljševalnih zavodov po letu 1945 oz. do sodobnega zavoda Dob in uprave kot celote. Razstavljeni predmeti pa dajejo tej zbirki poseben pečat.

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je sicer največji zapor v državi, namenjen prestajanju zapornih kazni polnoletnih moških obsojencev vseh sodnih okrožij Slovenije, obsojenih na zaporno kazen, daljšo od poldrugega leta.

Zavod deluje na območju nekdanjega dvorca Dob, katerega začetki segajo v 17. stoletje. Leta 1957 so na tem mestu z ustanovitvijo Kazensko-poboljševalnega doma Dob pri Mirni začeli večletno gradnjo osrednjega moškega zapora v državi. Zapor na Dobu je tako eden redkih namensko grajenih objektov za izvrševanje zaporne kazni v državi, so še zapisali v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Na Dobu je zaprtih nekaj več kot 600 obsojencev. Te varuje 146 pravosodnih policistov. Skupaj zaposlujejo nekaj več kot 210 ljudi.

STA