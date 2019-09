Pridite na Frato, na prižig kope, golažijado in pohod

11.9.2019 | 18:00

Lanska kopa na Frati

Frata, Žužemberk - Veste, kako se zloži in prižge kopa? Če tega še niste videli ali počeli, potem morate ta konec tedna na Frato v žužemberški občini! Prav tako ljubitelji dobre hrane. Na priljubljeni izletniški točki Frata se obeta izjemno pester konec tedna. V petek ob 16. uri bodo drugo leto zapored z lipovškimi oglarji prižgali kopo, uro prej bodo tekmovalne ekipe začele kuhati oglarski golaž, ki ga bodo ocenili okoli 19. ure, sledila bo degustacija vseh jedi. V soboto se bodo na Frati zbrali še pohodniki, ki bodo tja prišli iz dveh smeri - z Dvora in iz Golobinjeka, na cilju pa bodo postregli tradicionalni oglarski zajtrk (koruzne žgance s knajpovo kavo).

Dom Frata

Z Dvora bodo pohodniki krenili okoli 7. ure zjutraj (kontakt Vesna Može, telefon: 040 315 111), iz Golobinjeka pa uro pozneje (kontakt Mira Barbo, telefon: 051 331 658)

Kopo, ki jo bodo prižgali v petek, bodo mojstri oglarji iz bližnjega Lipovca začeli postavljati dva dni prej. Vanjo bodo naložili približno 10 kubičnih metrov drv. Vse, ki jih zanima, kako se to dela, vabijo, da se jim pridružijo.

Oglje bodo v neposredni bližini Doma na Frati kuhali približno en teden, potem bodo kopo razdrli. Pričakujejo, da bodo nastalo okoli 800 kilogramov oglja. Vsi, ki bi radi iz prve roke spoznali oglarjenje, se jim v tem času lahko pridružijo.

NA FRATO VSE LETO

Jedilnica

Ena od sob, ki jih oddajajo.

Sicer je Dom Frata vredno obiskati vse leto. To ugotavljajo tudi številni tuji gostje, ki tja prihajajo predvsem v iskanju miru. V objemu dolenjskih gozdov, le lučaj od Žužemberka, Novega mesta, Mirne Peči in Straže, bodo na svoj račun prišli ljubitelji dobre hrane, narave, pohodništva, kolesarjenja in drugih aktivnosti, saj so v neposredni bližini doma uredili tudi odbojkarsko igrišče in otroška igrala.

Sprejemajo družbe do 60 oseb, nudijo tudi prenočišča

Novi lastniki so dom pred dvema letoma temeljito prenovili. V njem lahko postrežejo do 60 ljudi, nudijo pa tudi prenočišča, imajo štiri dvoposteljne sobe s kopalnicami. Sprejemajo zaključene družbe, ki poleg klasičnih menijev lahko izbirajo tudi divjačino, ribje jedi, pripravijo lahko degustacijske menije, po predhodnem dogovoru lahko naročijo tudi jedi iz kope peči.

Poleti lahko najamete piknik prostor. Zagotovo vas ne bo razočaral, saj je tam ogromno sence.

Kontakt:

Dom Frata

Doljni Ajdovec 20

8361Dvor

051 608 200/201

0599 89 659

Karmen.kamm@siol.net

