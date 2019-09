Zagorela elektro omarica

11.9.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.12 uri je v Florjanski ulici v Sevnici zagorela elektro omarica na stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka in s termovizijsko kamero pregledali objekt. Obveščene so bile pristojne službe in dežurni delavec Elektra Celje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.30 do 13.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA na izvodu smer Grič-Rom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OB POTOKU 2;

- od 9.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOTNA VAS;

- od 11.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2;

- od 12.30 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 12.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ELMA ČATEŽ;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA na izvodu V DOLINO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 8.00 in 11.00 na območju TP Medvedjek, Malkovec, Pavla vas, Trščina, Jančeva dolina in Krsinji vrh;

- med 11.30 in 14.00 na območjuTP Svrževo, Požarče in Breško.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Celine Raka med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Marof izvod Marof-Cetin med 8.30 in 13. uro in na območju TP Obrežje izvod Jesenice med 11. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Slančji Vrh med 8. in 11. uro in na območju TP Hinje, Podboršt, Zakal, Murnice in Gorenji Leskovec med 11.30 in 14. uro.

M. K.