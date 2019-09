Mlade likovnike navdihovala Knoblehar in Škocjan

11.9.2019 | 08:15

Nekateri so ustvarjali kar zunaj, v naravi.

Likovniki so ustvarjali pod mentorstvom novomeškega slikarja Jožeta Kotarja (tretji z leve), zadaj vodja novomeške izpostave JSKD RS Klavdija Kotar.

Škocjan - Praznovanju 200-letnice rojstva velikega škocjanskega rojaka, misijonarja in raziskovalca dr. Ignacija Knobleharja, se je pridružila tudi novomeška izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je pod pokroviteljstvom škocjanskega župana Jožeta Kaplerja za včeraj razpisala likovno kolonijo za učencev zadnje triade osnovne šole.

Kot je povedala vodja izpostave Klavdija Kotar, so k sodelovanju povabili številne osnovne šole, ki delujejo na območju novomeške izpostave, in odziv je bil kar dober - kolonije se je udeležilo 15 otrok in petih šol: poleg iz domače OŠ Frana Metelka Škocjan še iz osnovnih šol Šmarjeta, Mirna Peč, Žužemberk in Brusnice.

Mladi, ki so ustvarjali v tehniki akril, so se dopoldne razkropili po Škocjanu ter iskali navdih in ideje v naravni in kulturni dediščino. V glavnem so upodabljali Knobleharjevo rojstno hišo, Knobleharjev trg, pa farno cerkev, kamniti dvoločni most, Marinčičevo gostilno, itd. Nekateri so slikali v naravi, spet drugi so raje izbrali Metelkov dom. Z nasveti jim je pomagal mentor kolonije, priznani novomeški slikar Jože Kotar.

Kot je dejal Kotar, rad dela z mladimi na takšnih delavnicah, saj otroci lahko izkazujejo likovne talente, ustvarjalnost in kreativnost, ki so osnova za njihov razvoj in so kasneje dobrodošli tudi pri drugih poklicih. »Tehnika akril je zelo zahtevna, polaganje barv in plastenje je težko. Pomembno je izbrati pravi motiv ter da znajo nato prisluhniti sliki, kaj potrebuje. Sam jim svetujem, sicer jim puščam prosto pot,« je dejal Kotar in pohvalo izrekel tudi mentorjem na osnovnih šolah, ki znajo v otrocih prepoznati nadarjene in jih spodbujajo v ustvarjanju.

Nastala dela so razstavili v prostorih osnovne šole, kjer so na slovesnosti zbrane nagovorili tudi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin in župan Jože Kapler. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, nastala dela pa so poklonili občini.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija