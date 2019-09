FOTO: Vrata odprl že 52. MOS

11.9.2019 | 09:30

Celje - V Celju se je včeraj začel že 52. MOS, poslovno-sejemska prireditev, ki bo imel vrata odprta do 15. septembra. Tokrat se na njem predstavlja okoli 1500 razstavljavcev, med njimi je tudi kar nekaj podjetnikov iz jugovzhodne Slovenije. Po napovedih sejem letos prinaša še bogatejšo ponudbo, razdeljen pa je na pet področij ali t.i. podsejmov, in sicer na MOS Dom, MOS Turizem, MOS Tehnika, MOS B2B in MOS plus.

Sejem tradicionalno spremljajo tudi predavanja, dogodki in delavnice iz posameznih področij, tradicionalno pa ima tudi državo partnerico, kar dodatno olajša vzpostavitev gospodarskih vezi med državama. Letos je to Črna gora.

Mos je odprl okoljski minister Simon Zajc. Kot je po poročanju STA dejal, med okoljskim ministrstvom in gospodarskimi družbami obstajajo tri stične točke. Prva se nanaša na krožno gospodarstvo, druga na okoljsko agencijo, tretja pa na gradbeno zakonodajo.

Nekaj utrinkov si oglejte v fotogaleriji.

M. Ž., Foto: M.K.K.

