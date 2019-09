Glavan na čelu škofije do imenovanja njegovega naslednika

11.9.2019 | 10:35

Škof Andrej Glavan (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški škof Andrej Glavan, ki mu je papež Frančišek, potem ko je Glavan dopolnil 75 let in papežu ponudil odstop, septembra lani škofovsko službo podaljšal za leto dni, bo na čelu novomeške škofije ostal do imenovanja njegovega naslednika. Omenjeno leto dni je bilo namreč mišljeno ohlapno, so na škofiji pojasnili za STA.

Na novomeški škofiji so zapisali, da je papež Frančišek Glavanu škofovanje podaljšal »po načinu nunc pro tunc«, kar po njihovem tolmačenju pomeni, da je to treba razumeti kot širši časovni okvir. Ključna je namreč latinska besedna oblika nunc pro tunc, »ki izraža podaljšanje do umestitve novega škofa«, škof Glavan pa je po tej »prejel podaljšanje službe novomeškega škofa do imenovanja in dejanskega prevzema službe novega škofa«.

»Navedbo enega leta je treba razumeti zgolj kot širši časovni okvir in ne kot mandat v pravnem smislu. Iz tega razloga ni treba papeževo novo podaljšanje službe,« so za STA dodatno pojasnili na škofiji in pridali, da glede naslednika na novomeškem škofovskem sedežu še ni znano, kdaj in kdo bo imenovan.

Glede tega potekajo »redni postopki Svetega sedeža, ki lahko vsekakor trajajo še do konca leta ali tudi dlje, Glavan pa je medtem po načelu nunc pro tunc redni krajevni škof novomeške škofije«, so še dodali na škofiji.

STA, M. Ž.