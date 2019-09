Kje bo Pošta Slovenije zaprla poslovalnice?, Zakaj je nov vrtec v Šentlovrencu prazen?

11.9.2019 | 18:15

Ob novici, da Pošta Slovenije v središču dolenjske prestolnice prodaja svoje poslovne prostore na Novem trgu, je marsikdo pomislil, da tu pošte ne bo več, da ne bo mogel več opravljati poštnih storitev. Kaj nam odgovarjajo na Pošti Slovenije, kjer so nam potrdili informacije o ukinjanju nekaterih drugih poslovalnic in tudi o nekaterih preoblikovanjih v pogodbene poštne izpostave, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Nov vrtec v Šentlovrencu v trebanjski občini bi moral 1. septembra sprejeti otroke v varstvo. To se ni zgodilo, mi pa smo preverjali, kje se je zapletlo.

Toliko gasilcev, kot se jih je v nedeljo zbralo v Metliki, v Sloveniji najbrž še ni bilo. Pripravili smo fotoreportažo z osrednje slovesnosti ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem, se družili na 33. Straški jeseni, okušali okusne juhe na 1. festivalu goveje juhe, ki so ga pripravili na Vrhovem pri Radečah. Vse to vam ponuja jutrišnja tiskana izdaja Dolenjskega lista, kjer se sprašujemo tudi, koliko je vredno človeško življenje, pred trgatvijo strokovnjakinja odgovarja, kako do dobrega vina in še bi lahko naštevali.

Več kot dovolj razlogov imamo, da vam ponudimo tiskanega Dolenjca. Sprejmite našo ponudbo, ne bo vam žal!