Varno na kolesu z nekaj novostmi

11.9.2019 | 16:30

Utrinek z lanskoletne zaključne prireditve (Foto: organizator)

Ljubljana - Z novim šolskim letom se v slovenske osnovne šole vrača program Varno na kolesu, ki ga družba Butan plin s partnerji in podporniki izvaja že osmo leto zapored. Šolarji bodo tudi letos skozi prometno obarvane naloge in aktivnosti spoznavali cestnoprometne predpise in se potegovali za privlačne praktične in denarne nagrade, nagradni sklad letos znaša več kot 25.000 evrov.

Letošnji razpis prinaša nekaj novosti, saj omogoča več možnosti za sodelovanje, tako da se bodo zanimivim kolesarskim nalogam lahko pridružili prav vsi osnovnošolci. Na program Varno na kolesu se lahko prijavijo vse osnovne šole v Sloveniji prek spletnega obrazca še do 15. septembra. V sklopu razpisanih nalog lahko sodelujejo učenci, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, in vsi ostali učenci od 1. do 9. razreda, šole pa lahko prijavijo poljubno število oddelkov in učencev, so sporočili izvajalci.

Program Varno na kolesu je od leta 2012 združil že 24.000 mladih kolesarjev in kolesark iz več kot 250 slovenskih osnovnih šol, z razširitvijo razpisanih nalog na vse osnovnošolce pa je letošnji cilj k sodelovanju privabiti še več učencev.

Zaključna prireditev bo v maju, ko bo razglasitev vseslovenskega zmagovalca programa Varno na kolesu in podelitev nagrad vsem sodelujočim. Lani, spomnimo, je zmaga šla v roke mladim iz novomeške osnovne šole Bršljin.

M. Ž.