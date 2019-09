Sredi dneva 52-letnica s tremi promili za volanom

11.9.2019 | 13:00

Foto: Arhiv DL

Trebanjski policisti so zaradi nezanesljive vožnje ob pol dveh popoldne v Trebnjem ustavili 52-letno voznico osebnega avtomobila. Odredili so ji preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,50 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Preostanek dneva je preživela v prostoru za pridržanje, zoper njo pa so uvedli postopek o prekršku.

Iz trgovine pobrale za 215 evrov artiklov

V nakupovalnem središču v Novem mestu so zvečer postali pozorni na tri ženske, ki so si ogledovale artikle ter tu in tam iz kakšnega kosa oblačil strgale alarmna varovala. Pri tem početju so jih zalotili ostali kupci in trgovke. Vse tri so zbežale iz trgovine, za sebo pa pustile nekaj artiklov in odstranjena alarmna varovala, ki so jim popadala iz žepov.

Policisti so nekaj minut za tem, na podlagi informacij, ki jih je posredoval rezervni policist, ki je bil ob pravem času na pravem mestu, ustavili 15-letno Novomeščanko z nekaj artikli iz trgovine, ostali dve domnevni sostorilki pa so ustavili na vožnji. Skupaj so iz trgovine pobrale za 214,95 evrov pretežno športnih oblačil. Policisti bodo za osumljene spisali kazensko ovadbo.

Kup prekrškov

Črnomaljski policisti so včeraj zjutraj v Stranski vasi pri Semiču ustavili 26-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imela na avtu dve različni registrski tablici. Za povrhu so še ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,43 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avtomobil so mu zasegli, zanj pa spisali obdolžilni predlog.

Pridržali enajst tujcev

Na relaciji od Čudnega sela proti Vranovičem so včeraj črnomaljski policisti prijeli štiri državljane Eritreje. V bližini Okljukove gore pri Gradacu so popoldne in zvečer prijeli šest državljanov Maroka.

Varnostnik v trgovini v Črnomlju je policiste opozoril na sumljivega moškega, za katerega se jeizkazalo, da je iz Maroka, ki je v državo prišel na nezakonit način.

Tuje državljane, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so pridržali. Postopki z njimi še niso zaključeni.